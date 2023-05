«Il mio magico mondo dei numeri» 

«Possiamo parlare sino alle 14, poi devo iniziare una nuova sfida matematica on-line dove non può esserci nessuno ad assistere e sarò monitorato dalla telecamera per tutto il tempo». Ci sono atleti che dopo una sfida che si conclude sul gradino più alto del podio si prendono qualche settimana di tempo per riposarsi, Michele Tomasi, diciassettenne di Carbonia, unico oro della Sardegna alle Olimpiadi nazionali di matematica concluse nei giorni scorsi a Cesenatico, si è concesso giusto il tempo di abbracciare i genitori Ilaria Corona e Silvano Tomasi nella sua casa di Bacu Abis e poi si è rituffato nel suo mondo preferito, fatto di numeri, funzioni, calcoli e dimostrazioni.

La sfida

Michele frequenta il liceo Scientifico Amaldi di Carbonia e alle finali nazionali di Cesenatico è arrivato insieme alla squadra della sua scuola composta, oltre che da lui, da Irene Boccini, Francesco Contu, Martina Ligas, Giada Claudia Secchi, Viola Tallu e Alexandru Vasile: il gruppo si era qualificato secondo in Sardegna alle gare distrettuali: «Ci siamo aggiudicati le finali nazionali dove era prevista sia la sfida a squadre sia quella individuale – racconta – arrivare alle finali è già un grande risultato, se si considera che, quando sono iniziate le sfide in tutte le Regioni italiane, i partecipanti erano 150 mila e a Cesenatico siamo arrivati in 300». La medaglia d’oro Michele l’ha conquistata nella sfida individuale e per lui è un doppio primato: «Siamo stati soltanto in due in tutta Italia a vincerlo come studenti di terza liceo – spiega – tutti gli altri erano di quinta e questa è una grande soddisfazione. La sfida che ho affrontato consisteva nella risoluzione di sei problemi matematici: l’ho completata ottenendo 33 punti su 40, un risultato che spero di migliorare ancora».

Lo studio

Era poco più che un bambino quando ha scoperto di amare la matematica: «Mi ha conquistato sin dalle elementari - racconta – amo anche tante altre materie, ma con i numeri è stato amore a prima vista. Sono una materia di studio ma anche il mio hobby preferito. Il mio tempo libero lo dedico a perfezionare le mie conoscenze, ogni passo avanti è un piccolo traguardo e so già che nel futuro vorrei dedicarmi alla matematica di ricerca: sarà la mia scelta per l’Università». Michele parla con la decisione rara perfino in un adulto, ma lui ha le idee molto chiare: «È un mondo che mi affascina e che ho scoperto grazie agli insegnanti e poi ho approfondito da solo, continuo a farlo ogni giorno. So bene che si tratta di un campo dove l’applicazione quotidiana è fondamentale ma a me non pesa per nulla». La medaglia d’oro è già nell’album dei ricordi, ora Michele pensa già a prossime competizioni internazionali.