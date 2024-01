«Il mio libro sul mito per non dimenticarlo»  

C’è un ragazzo che cerca il posto migliore da dove con il suo smartphone può riprendere tutta la cerimonia: «Devo fare la videochiamata con mio padre Luigi che è in Puglia», dice. Si chiama Vincenzo Cozzolino ha 33 anni, e arriva da Ostuni. «Mio papà sarebbe voluto essere qui, ma non è stato possibile, così sfruttiamo la tecnologia per fagli vivere questo momento. Per lui è stato un idolo, fin da piccolo mi ha sempre detto che lui ha sempre avuto e sempre avrà solo tre modelli: Gigi Riva, Berlinguer e Fabrizio De Andrè e tutti hanno un legame strettissimo con questa meravigliosa Isola». A Rombo di Tuono, Luigi Cozzolino ha anche dedicato un libro. «Si intitola “Volevo essere come Gigi Riva e altri racconti”, ha messo nero su bianco la passione e l’amore che ha sempre avuto per questo giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano. Papà avrebbe voluto conoscerlo, io l’anno scorso ho provato a mettermi in contatto con lui tramite il ristorante “La stella Marina” e la scuola calcio che porta il suo nome. So che da un po’ di tempo non stava bene e che non amava molto le visite, purtroppo non ho mai avuto un riscontro, ma forse era già troppo tardi». Un amore trasmesso di padre in figlio: «Con mio padre ho imparato a conoscere oltre il mito calcistico anche l’uomo meraviglioso che è stato Gigi Riva e per questo gli sarò sempre grato».

