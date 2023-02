«Il mio lavoro? Mettere in ordine  le cose degli altri»  

La regola base è semplice. «Occorre eliminare il superfluo», dice l’esperta, che tira fuori il Principio di Pareto: una sorta di passe-partout che regola la distribuzione del reddito, si applica alla psicologia e sembra anche all’origine del caos: «Nella nostra vita utilizziamo soltanto il venti per cento di ciò che abbiamo», spiega. «Quindi va da sé che il restante ottanta per cento è in più e crea disordine». In concreto: «Faccio l’esempio della scarpiera. È bene sapere che le scarpe che per una o due stagioni non hai utilizzato non saranno indossate mai più. Così come quel paio di décolleté che per quanto belle e costose sono vecchie, non ha senso conservarle».

Esiste una speranza per tutti, anche per i disordinati cronici: «È fondamentalmente una questione mentale, si può guarire», assicura Federica Caboni, 38 anni, una figlia e la passione di mettere ordine nella vita altrui. Dispensa, scrivania, armadio, desktop, frigorifero: dovunque c’è caos arriva lei, che per professione fa la ricercatrice universitaria e per passione la professional organizer.

La "Kondo” sarda

Laurea in Economia manageriale, dottorato in Economia e gestione delle imprese, un posto da visiting professor all’Alma Mater di Bologna e quella propensione all’ordine probabilmente innata. «Da bambina, quando accompagnavo mamma dal medico, sistemavo le riviste sul tavolino della sala d’attesa». Allora aveva cinque anni, crescendo ha proseguito il suo cammino accademico e fatto di quella naturale inclinazione un secondo lavoro. In pratica insegna a privati e imprese a riordinare gli spazi. Una di quelle nuove professioni - ufficialmente riconosciute dal Ministero anche in Italia - in cui cui la giapponese Marie Kondo ha fatto scuola e soldi. «Non esiste un tariffario, ma in media si parte dai 40 euro agli 80 circa all’ora. Il sopralluogo solitamente è gratuito, poi ovviamente dipende dal singolo caso». Ma una volta imparato il segreto, il rischio recidiva è pressoché nullo. «Tranne rarissimi casi patologici, di cui si occupano i medici, le persone “normali” sono disordinate per mancanza di voglia, di tempo e di metodo». E qui interviene lei.

Dispensa e scarpiera

La regola base è semplice. «Occorre eliminare il superfluo», dice l’esperta, che tira fuori il Principio di Pareto: una sorta di passe-partout che regola la distribuzione del reddito, si applica alla psicologia e sembra anche all’origine del caos: «Nella nostra vita utilizziamo soltanto il venti per cento di ciò che abbiamo», spiega. «Quindi va da sé che il restante ottanta per cento è in più e crea disordine». In concreto: «Faccio l’esempio della scarpiera. È bene sapere che le scarpe che per una o due stagioni non hai utilizzato non saranno indossate mai più. Così come quel paio di décolleté che per quanto belle e costose sono vecchie, non ha senso conservarle».

Ma pare sia la dispensa il vero termometro del livello di ordine di ognuno di noi: «Ho visto di tutto, anche prodotti scaduti da decenni. La dispensa racconta chi siamo». Così come il mobiletto del bagno. «Un altro posto dove si accumula l’impensabile. Tipo la collezione dei campioncini di shampoo e bagnoschiuma di tutti gli alberghi in cui si è stati nella vita e che non si adopereranno mai. Ecco, sarebbe saggio non prenderli proprio».

Ex fidanzati a manager

La specialista dell’ordine non si piega neanche al romanticismo: «Non ha senso mantenere le lettere d’amore di vent’anni fa, significa portarsi appresso un fardello e creare disordine. Così come le partecipazioni e le bomboniere con i confetti scaduti. Fosse per me abolirei entrambi, si avrebbe un problema in meno». Tra vedere e non vedere dice che non sarebbe male cambiare anche il materasso al termine di una relazione, «pratica molto diffusa in Giappone e negli Stati Uniti», e che - manco a dirlo - lei ha applicato. Armadi: «Facciamo una selezione: gli abiti che non ci stanno più mettiamoli via. Ma non in cantina, perché spostare il disordine non lo elimina». È forse più semplice insegnare al manager d’azienda a riorganizzare l’agenda con gli appuntamenti e ai dipendenti a sistemare le scrivanie e i desktop, dove il male universale sembra l’accumulo di file. «Anche in questi casi tutto parte dalla mente. Fatta eccezione per situazioni estreme, come per gli accumulatori seriali, si rimedia eliminando ciò che non serve e applicandosi».

