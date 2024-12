«Il mio Latte Dolce ha tutto» 

Sassari. Un girone d’andata da protagonista con un calcio brillante e votato all’attacco. Il Latte Dolce veleggia col vento in poppa guidato da Gabriele Setti, alla sua prima panchina nel calcio dei grandi.

Mister, da outsider a sorpresa. In pochi forse avrebbero scommesso di voi.

«Eravamo consapevoli che essendo così giovani sarebbe stato necessario del tempo per creare l’alchimia giusta. Non ci sentivamo outsider però diciamo che sì, a metà del campionato, siamo una bella sorpresa che si sta consolidando nel tempo».

Sinora 23 punti e il clamoroso successo sulla capolista Paganese con un poker. Sin dove potete spingervi?

«Non dobbiamo avere dei limiti. Lavoriamo settimana dopo settimana per ottenere un miglioramento continuo. L’obiettivo rimane la crescita dei ragazzi».

Latte Dolce uguale rimonte. Perché?

«Di buono c’è che questa squadra non muore mai, ci crede fino in fondo, provando a sopraffare l’avversario. Andare sotto non è un buon segno perché significa che o approcci male le gare o sei troppo attendista. Nel girone di ritorno dovremo iniziare a spingere un po’ prima».

Quanto le è servita la trafila nel settore giovanile e da calciatore?

«Allenare i ragazzi è stato importantissimo, nei nove anni che hanno preceduto questa grande opportunità. Ti permette di lavorare su alcuni aspetti come la tecnica e tattica individuale, spesso tralasciati nelle prime squadre. La mia carriera da professionista non è durata tantissimo perché ho preferito dedicarmi agli studi universitari. Però quegli anni mi son serviti per trarre spunti e riflessioni sulla leadership e la gestione del gruppo».

Chi sono i suoi maestri?

«Mio padre mi ha allenato e trasmesso la passione per il calcio. Tutto ciò che vedete in me, era possibile vederlo in lui. Inoltre ricordo con piacere Mario Marinu, nei miei primi anni alla Torres: mi ha fatto conoscere l’aspetto tattico e l’abnegazione al lavoro. Eppe Zolo mi ha dato l’opportunità di affacciarmi al calcio professionistico. Da Vittorio Belotti, a Campobasso, ho provato a prendere la serenità e la consapevolezza della sconfitta».

Quali aggettivi potrebbero definire il suo calcio?

«Non è il mio calcio ma il nostro. Perché lavoriamo in staff, quotidianamente. Non è differente da quello degli altri. Non ci inventiamo niente. Cerchiamo di mettere i ragazzi a proprio agio, provando a dare diverse soluzioni, sottolineando che la scelta spetta a loro. Gli aggettivi che mi vengono in mente sono calcio propositivo e consapevole».

Di cosa necessita questo Latte Dolce per essere come lo immagina lei?

«In questo momento manca la consapevolezza di avere i mezzi per determinare qualsiasi tipo di partita. Per quanto riguarda i giocatori, non ci manca niente. Abbiamo tutti i ruoli coperti».

La salvezza è in archivio? Si punta ai playoff?

«L’errore più grande è parlare di salvezza archiviata. Dietro stanno correndo. Il Lodigiani è a tre punti da noi. Non dobbiamo pensare né alla salvezza né ai playoff. Dobbiamo continuare a fare bene. Pensare sempre che si può migliorare. L’obiettivo è solo ed esclusivamente quello».

