«Il mio impegno per la sicurezza» 

Rapine, malamovida e reati commessi dai giovani: sono tra le priorità da combattere secondo il prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, da una settimana nel suo nuovo ufficio di piazza Palazzo. «Garantisco il mio massimo impegno», spiega. «Ma per affrontare le problematiche, soprattutto alcune, la prevenzione e la repressione non bastano. Servono anche dei piani e dei progetti sociali ed educativi. Le istituzioni devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi».

Il vertice

Ieri mattina il 63enne napoletano, ultimo incarico da prefetto a Caserta, ha presieduto un vertice con l’autorità giudiziaria e con le forze dell’ordine. L’occasione per chiarire ancora meglio la realtà di un territorio che conosceva da turista e che adesso dovrà governare facendo sentire la presenza dello Stato. Ha già raccolto altre informazioni importanti dal suo predecessore, Giuseppe De Matteis, e, incontrandoli, dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, e dal sindaco di Cagliari e della città Metropolitana, Massimo Zedda. «Credo molto nella condivisione e nel dialogo», aggiunge. «Solo così si potrà assicurare l’esercizio dei diritti ma anche l’adempimento dei doveri».

I problemi

Per il nuovo prefetto attualmente non esistono delle vere e proprie emergenze. Ci sono però delle situazioni da affrontare per evitare che degenerino. Una di queste è relativa ai reati commessi dai minori: i numeri sono in crescita. «Un aspetto da non sottovalutare», spiega Castaldo. «Ma la sola repressione, che comunque c’è e ci sarà anche più forte se dovesse essere necessario, non basta. È necessaria la sinergia tra tutte le istituzioni. Bisogna lavorare, anche con investimenti, su percorsi sociali e di formazione dei giovani». L’aspetto punitivo non cambierà: «Ci sono le leggi e i ragazzi che commettono illeciti, così come nel caso della vendita di alcolici ai minorenni da parte delle attività commerciali, verranno puniti. Le opere di prevenzione, con la presenza per esempio delle forze di polizia, proseguiranno. Ma tutto questo non basta. Serve anche la collaborazione con le associazioni, con la società civile e gli enti locali. Sui giovani bisogna essere tutti uniti, agendo su più livelli: formativo, familiare, scolastico, educativo, fino ad arrivare alla prevenzione e alla repressione». Le istituzioni cercheranno di fare la loro parte. «Ma sono fondamentali e necessari anche la famiglia e la scuola. Bisogna fornire dei modelli corretti ai ragazzi. Per questo cercherò di parlare con i dirigenti scolastici, ascoltando le singole realtà».

Movida

E l’aspetto dei comportamenti e dei disagi dei minorenni a volte è collegato con la movida. «Dobbiamo lavorare per far crescere la presenza dei ragazzi e dei giovani in città. Ma deve essere una presenza corretta e ordinata», evidenzia il prefetto. «Ci deve essere un bilanciamento degli interessi e dei diritti: quelli delle iniziative economiche, della mobilità, del divertimento ma anche della quiete e del riposo. Io mi impegnerò facendo del mio meglio con tutte le autorità del territorio». Proprio l’aspetto della malamovida è stato affrontato da Castaldo insieme al sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana. «Sto approfondendo tante tematiche. Mi sono posto l’obiettivo di conoscere al meglio il territorio, non solo leggendo le carte ma andando di persona a vedere le varie realtà». Tra gli interlocutori privilegiati ci saranno proprio i sindaci: «Grazie a loro sarà possibile capire le problematiche e fornire ogni sostegno alla loro azione amministrativa. Ma servirà anche il confronto con i cittadini, le associazioni e il mondo delle imprese».

Infiltrazioni mafiose

Nel suo percorso professionale, oltre al ruolo di prefetto di Caserta, Pisa e Siracusa, ha svolto gli incarichi di commissario straordinario nei Comuni, sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, di Lusciano, Condofuri e Reggio Calabria. Ha inoltre emanato numerose interdittive antimafia e la proposta di scioglimento di amministrazioni comunali. E Cagliari e la Sardegna? «Non ci sono segnali o indicatori della presenza di organizzazioni mafiose nell’Isola. Ma la criminalità organizzata ha cambiato pelle: investe e ricicla denaro in attività economiche e produttive. Dunque non bisogna sottovalutare nulla. L’attenzione deve essere sempre molto alta per tutelare l’economia sana e legale. Dobbiamo essere accanto alle imprese oneste». Bisogna poi avere fiducia nelle forze dell’ordine: «Per questo bisogna denunciare sempre: è importante per avere dati ufficiali e per proporre politiche di sicurezza, chiedendo presidi e rinforzi. E lavoreremo per dare risposte anche sulla sicurezza percepita: con visibilità delle forze ordine ma anche con iniziative culturali sul territorio». Nessuna promessa se non quella di «garantire il massimo impegno e determinazione. E di condividere le scelte: insieme le forze e le energie si moltiplicano».

