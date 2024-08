«Il mio Giogiò è qui con noi» 

Napoli. La città di Napoli ricorda Giovanbattista Cutolo. Lo fa oggi, a piazza Municipio, dove un anno fa il musicista 24enne perse la vita per mano di un killer di soli 17 anni, che armato di pistola lo centrò tre volte. Era il 31 agosto 2023: un anno dopo familiari (a partire dai genitori Daniela Di Maggio e Franco Cutolo), compagni, conoscenti, istituzioni ma anche semplici cittadini si ritroveranno per ripetere che «Giogiò è presente con la sua bellezza» e che grazie a lui «abbiamo potuto registrare dei cambiamenti» sul fronte della lotta alla violenza. Daniela Di Maggio ha girato scuole, auditorium, sedi di associazioni e trasmissioni televisive, fino a raccontare il suo dolore e la sua speranza al festival di Sanremo. «Abbiamo potuto registrare cambiamenti nelle leggi che sono passate sotto il nome di mio figlio e nel cosiddetto decreto Caivano, come l’abolizione della messa alla prova per chi si macchia di gravi reati».

RIPRODUZIONE RISERVATA