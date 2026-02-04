«Il mio giardino senza cemento» 

L'architetto Jacopo Ducato Ruggeri si racconta dopo la vittoria, con il suo “Dune Garden”, della medaglia oro-argento “under 30” nel concorso mondiale organizzato dalla Royal horticultural society (Rhs), di cui Re Carlo III è patrono. Il suo allestimento, senza un centimetro di cemento, è stato presentato al Flower show di Wentworth Woodhouse (South Yorkshire, Inghilterra), ed è stato poi scelto sia dalla Bbc come giardino simbolo di un documentario e sia da Brandon Thatchers, leader mondiale nella creazione di scenografie per l’industria cinematografica.

Il suo progetto associa la cultura svizzera del depavimentare con la libertà selvaggia di Fire Island, luogo simbolo della comunità queer americana. Ci sono arredi in legno e una doccia all’aperto con l’acqua che scorre nella sabbia in un percorso a piedi nudi che traduce in materia le sue radici sarde, richiamando angoli a lui cari: ecosistemi di ambienti dunali, sub-dunali, urbani e spontanei. Ducato Ruggeri si è formato proprio in Svizzera, imparando a usare disegno e scrittura come strumenti di analisi e di progetto, per collegare queste capacità alla sua terra d’origine. «Il paesaggio sardo è un mondo di endemismi. È la meraviglia che da bambino mi faceva tremare fino ad oggi e ancora mi emoziono davanti a una pianta rara. La luce della Sardegna è il mio compasso ovunque. Le dune nella Costa Verde, a due passi da casa, sono fra le più alte d’Europa e tra le meno antropizzate: questo ecosistema mi ha avvantaggiato nella raccolta di dati e sensazioni».

Nel Dune Garden non esistono scarti. «Elementi considerati minori come le lettiere o le parti secche sono fondamentali per l’equilibrio del giardino, che è un’opera d’arte complessa e in continua trasformazione.

Nel Dune Garden le parti secche sono state lasciate perché naturalmente nutrono il suolo e creano microclimi. Il Dune Garden re-orienta la percezione del suolo organico facendolo immaginare e percepire com’è davvero: vivo e sensoriale», spiega, evidenziando quali sono state le sensazioni: «Gli show garden sono opere d’arte viventi, universali, che ispirano. L’esperienza del Dune Garden è intensa. Sabbia e piante regolano naturalmente l’umidità e creano un microclima favorevole all’interno dell’allestimento. Il giardino deve generare benessere non solo per i visitatori, ma anche per chi lo costruisce: proprio per questo operazioni di piantumazione e i ritocchi finali sono stati completati a piedi nudi e al fresco. Le nostre orme sono diventate un ulteriore filo narrativo del giardino». (g. g. s.)

