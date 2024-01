«Il mio Giacinto, dato per morto e rinato» 

«Lascia stare l'albero, lo disferemo insieme quando torno», disse alla moglie durante le feste natalizie del 2022, quando era in attesa della chiamata dell'ospedale per un ricovero programmato. Nel frattempo, però, il destino si è messo di traverso e Giacinto Fadda ha dovuto fare i conti con un ulteriore imprevisto: un malore, dovuto a un'emorragia cerebrale, che lo ha fatto finire al Policlinico e poi al Brotzu. Prima in sala operatoria, dopo in Rianimazione. Lucia Sturaro fa ancora fatica a dimenticare il suono delle parole senza speranza pronunciate da un medico: «O morto o vegetale».

Un’altra storia

Chissà se si può parlare di miracolo o “solo” di tempra d'acciaio di un uomo che, in quarant'anni da poliziotto della Digos (per 10 anni a Bologna, il resto alla Questura di Cagliari), di situazioni forti e rischiose ne ha vissute. E con lui Lucia, conosciuta nel capoluogo dell'Emilia Romagna. Certo è che a distanza di un anno quell'albero di Natale rimasto addobbato con luci e palline colorate, oggi sembra il simbolo di una rinascita: perché a ridosso dell'Epifania, che coincide con il suo sessantottesimo compleanno, Giacinto è stato dimesso dalla Rosa del Marganai, residenza sanitaria assistenziale di Iglesias dove dal maggio scorso (dopo essere stato ricoverato in altre strutture di Cagliari) era sottoposto alla riabilitazione. «Ho quasi l'impressione di vivere un sogno, quasi non mi sembra vero», confida Lucia. «Giacinto era stato dato per spacciato e oggi per noi è il giorno del suo ritorno alla vita, anche se non è autosufficiente. Ma vederlo fare quei passi, seppure pochi e con un deambulatore, per me è un vero miracolo».

La fede

Non ha mai smesso di pregare, Lucia, neppure nei momenti di maggiore sconforto. Che, sì, ci sono stati spesso nel corso di questi lunghissimi dodici mesi. Ma ogni volta che l'umore andava giù e i pensieri più brutti si accavallavano, con l'intento di convincerla a smettere di lottare, accadeva qualcosa di speciale. «Ogni volta capitava sulla mia strada un prete o qualche persona gentile che mi ascoltava e riusciva a riconquistare l'ottimismo, la voglia di combattere per Giacinto. Sapevo, e so, quanto è importante trasmettere energie positive. So che sarà dura, e dovremo ancora affrontare difficoltà, ma continuerò a pregare come ho fatto in tutto questo tempo».

Proprio la preghiera è stata la sua ancora di salvezza. Ma Lucia sa che il recupero di suo marito ha origini anche molto terrene, che si sono aggiunte al pensiero costante dei figli, un maschio e una femmina, e delle due nipotine. «Sono loro la nostra ragione di vita. Devo anche dire che nella Rsa ho trovato persone straordinarie, a cominciare dal medico rianimatore Angelo Desogus e continuando con la fisioterapista Roberta, ma senza dimenticare il resto del personale: mi fa piacere dirlo perché purtroppo capita, e anche a noi è successo, di fare i conti con la malasanità». E in questa storia iniziata un anno fa con speranze quasi annullate, Lucia ha trovato molti punti di luce: «Per stare accanto a Giacinto mi sono dovuta trasferire a Iglesias, a decine di chilometri da casa, un posto dove non ero mai stata e dove ho trovato grande accoglienza, anche grazie alla vicinanza dei colleghi di Cagliari e di quelli del Commissariato».

La prima cosa da fare, una volta rientrati a casa e messo a riposo l'albero di Natale, sarà una spaghettata con figli e nipotine. Magari ascoltando Battiato e i Pink Floyd, che Giacinto ama e che lo hanno accompagnato anche in questi mesi verso il ritorno alla vita.

