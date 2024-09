«Il mio G7 dedicato alla Sardegna rurale» 

Il profumo di semola, il pane, il lievito madre. Sapori e odori semplici, quotidiani, che grazie all’agrichef Annalisa Atzeni, 61enne di Siurgus Donigala, hanno stregato il G7 dell’Agricoltura e della pesca di Ortigia (Siracusa). Tra i circa 200 stand dell’Expo, Atzeni ha portato la poco conosciuta Sardegna rurale, fonte delle sue continue ricerche sulle tradizioni e sugli antichi mestieri della Trexenta e non solo.

L’obiettivo

Nonostante l’assenza di uno stand interamente dedicato alla Sardegna, la chef contadina, ospite dell’associazione romana Donna Donna, che si occupa di tutela delle donne vittime di violenza e di prevenzione e cura dei disturbi alimentari, ha potuto promuovere le eccellenze del territorio sardo con un’attenzione speciale alla biodiversità, all’importanza del cibo a chilometri zero, ma soprattutto alla manipolazione del cibo come alleato nella lotta ai disturbi alimentari. Annalisa Atzeni al G7 ha posto l’attenzione sull’importanza delle produzioni locali e dell’agricoltura sostenibile, ma anche su quanto sia cruciale educare il consumatore all’utilizzo in cucina di ingredienti freschi e soprattutto di stagione. Secondo l’agrichef, il consumatore deve riabituarsi a comprare il cibo genuino e locale, preferendo ad esempio le uova della vicina o dall’allevatore locale, piuttosto che un prodotto industriale. «La Sicilia e i colleghi chef sono stati fonte d’ispirazione. Ho ammirato la loro cura nel valorizzare tutte le specialità, dalla mandorla, alla pasta, alle stupende maioliche edibili. Dovremmo promuovere anche noi con la stessa attenzione i nostri prodotti», dichiara.

La prevenzione

Ha preso parte al progetto di educazione e cura dei disturbi alimentari: prevenzione che parte soprattutto dagli alimenti e dalla loro preparazione. «Il cibo e la sua manipolazione sono importanti soprattutto per le ragazze che purtroppo si puniscono con il digiuno. Mi è stato chiesto come uscire da queste problematiche: una parola di conforto, uno sguardo, ma soprattutto capire che il cibo è amico – dichiara – La pasta deve essere toccata, manipolata e cucinata in modo tale da rendersi conto che non è un nemico. Si parte dai cibi del cuore, da quelli che suscitano ricordi e che risvegliano emozioni. Si deve ripartire dal buon cibo, in particolare da quello tradizionale e locale». Un altro tema importante che la chef ha messo in luce al G7 è quello della violenza sulle donne, tema caldo e purtroppo all’ordine del giorno. Violenza e disturbi alimentari spesso si accavallano, perché le donne che hanno subito maltrattamenti psicologici o fisici sono vittime anche di bulimia e anoressia.

«Questa esperienza mi ha smosso e mi ha fatto capire che ai miei tanti progetti vorrei aggiungere quello di creare un centro d’ascolto nei nostri territori, soprattutto nell’entroterra. È qualcosa di cui abbiamo bisogno, serve una rete di supporto alle donne e per le donne. Torno in Sardegna diversa, cresciuta e più consapevole del mio progetto culinario e sociale. Il futuro lo dedicherò a loro: mamme, contadine, nipoti, figlie, nonne, nessuna deve avere paura di far sentire la propria voce».

