«Il mio esame a scuola in abito sardo» 

Le era stato consigliato di preparare la tesina d’esame su un argomento di sport. Lei, Michela Lallai, tredicenne di Maracalagonis, aveva un ben altro progetto. Andare all’esame di terza Media presso l’Istituto Comprensivo “ Manzoni” con una ricerca sul costume sardo. Ha fatto anche di più, si è presentata al colloquio con la Commissione indossando il costume tradizionale del paese. «Ci tenevo tanto. Da quasi quattro anni faccio parte dell’associazione folcloristica Sant’Antonio. Una grande passione la mia, mirata tutta a contribuire a conservare e proporre le nostre tradizioni».

All’esame di terza media, Michela si è fatta accompagnare da un'amica, Claudia Farci, che indossava su "Bistiri ‘e spensu" (abito usato in occasione del matrimonio e nei giorni festivi), ornato di gioielli in filigrana sarda. Michela ha invece indossato la gonna in “Abbodrau”, il vestito con lo scialle (sciallu de seda),la camicia in cotone, il corpetto in velluto rosso, e gallone d’oro, la tasca e i gioielli in oro: anelli, orecchini (arrecadas), la collana (cannaca), il pendente (lasu) e le spille a forma di margherita.

«Alla commissione giudicatrice», dice Michela, «ho spiegato che l’abito tradizionale è molto più di un semplice capo di abbigliamento: è un simbolo di identità, cultura e storia. Il suo utilizzo nelle occasioni speciali e la sua conservazione attraverso le generazioni rappresentano un legame indissolubile con le nostre radici».

Al suo fianco, l’insegnante di italiano, Giovanna Fancellu, relatrice per l’occasione. Tanta curiosità durante la discussione da parte dei docenti. Michela ha risposto a tutte le domande dimostrando di conoscere molto bene l’abito che indossava. «È stata una esperienza straordinaria», ha commentato ancora Michela Lallai, che ora attende l’esito dell’esame. «Spero di passare. La commissione ha dimostrato un interesse straordinario su tutto. Grazie a quanti mi sono stati vicini in questa esperienza, per me davvero unica ed emozionante».

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Emanuela Lampis. «Michela ha presentato una tesi che le fa onore e che noi tutti apprezziamo, dimostrando un amore straordinario per il suo paese e le sue tradizioni».

