«Il mio dolore per Gaia» 

La notizia della tragedia di Gaia Costa adesso è un caso internazionale, ieri, per la prima volta dal momento dell’incidente costato la vita alla ragazza di Tempio, ha parlato Vivian Spohr. La top manager tedesca indagata per omicidio stradale è stata netta: «Sono a completa disposizione della magistratura italiana per le doverose indagini». Vivian Spohr ha parlato tramite il suo difensore, l’avvocato Angelo Merlini e ha fatto sapere che: «Pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze». Un messaggio diretto anche ad Alfredo Costa e Debora Cafiero, i genitori di Gaia. Il penalista Angelo Merlini ha aggiunto: «Vivian Spohr, coinvolta nella tragica scomparsa della giovanissima Gaia Costa, esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente che ha travolto una famiglia, la città di Tempio e l’intera comunità della Gallura».

Nessuna fuga

Stando a indiscrezioni Vivian Spohr ha deciso di diramare la nota anche per chiarire la sua posizione, dopo gli attacchi e gli insulti sui social. La top manager moglie di dell’ad di Lufthansa, Carsten Spohr, è stata etichettata come una persona in fuga dall’Italia dopo la tragedia di Porto Cervo. Sul punto, da ambienti della Procura gallurese si apprende che è del tutto «improprio e fuorviante» parlare di un allontanamento della indagata dall’Italia. Vivian Spohr è una persona libera, sulla quale non grava alcuna misura. Inoltre i suoi difensori, Angelo Merlini e Alessandro Vitale, stanno partecipando pienamente a tutte le attività formali di indagine. L’incidente di Porto Cervo sta avendo vasta eco in Germania, con articoli su prestigiose testate come Bild, Stern e Berliner Zeitung. La compagnia aerea Lufthansa non ha voluto commentare la vicenda in quanto fatto privato degli Spohr.

Autopsia lunedì

Ieri sono arrivate diverse notizie dagli uffici giudiziari di Tempio. Intanto l'autopsia sul corpo di Gaia Costa sarò effettuata lunedì, è stata anticipata su richiesta della Procura. Altro dato rilevante è che il capo dei pm Gregorio Capasso ora si occupa del caso insieme alla pm Milena Aucone. Stando a indiscrezioni il Procuratore della Repubblica di Tempio avrebbe disposto un esame tecnico del filmato che documenta l’incidente e attività di verifica sullo smartphone della indagata. Al centro delle indagini ci sono i pochi istanti di distrazione che hanno causato la tragedia.

