«Il mio cuore sarà sempre con gli operai» 

Per cinque anni è stato una presenza costante in ogni assemblea e presidio, la Chiesa a fianco dei lavoratori con supporto spirituale, parole e azioni di sostegno. Questo è stato il percorso di don Antonio Mura come responsabile della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Iglesias in un territorio messo in ginocchio dalle crisi industriali che si sono susseguite a Portovesme, lasciando in dote più problemi che buste paga. Da qualche giorno don Antonio Mura, 65 anni di cui 40 da sacerdote, ha rinunciato al suo incarico, il vescovo Mario Farci ha accettato le dimissioni.

Ha fatto sentire concretamente la presenza della Chiesa al fianco dei lavoratori, quelli delle grandi aziende in crisi, gli addetti degli appalti e i cassintegrati. Qual è stato il momento più significativo?

«Sono stati due. Uno, la Via Crucis per il Lavoro, ispirata dal cardinale Miglio e organizzata a Portoscuso prima della Quaresima: siamo partiti dal porto industriale, le stazioni sono diventate tema di riflessione. L’altro episodio in chiesa a Portoscuso, a Santa Maria d’Itria, in occasione di una manifestazione di operai partita dal polo industriale. Ho aperto loro le porte della chiesa, abbiamo fatto tutti le nostre riflessioni poi ha preso la parola un lavoratore. “Io sono ateo”, ha detto, “ma trovarci oggi qui, in Chiesa tutti insieme, dà una grande forza e un senso di unione”».

Lei ha seguito da vicino le vertenze degli ultimi anni. Pensa che ci sia ancora un futuro per l’industria?

«Auspico che il territorio possa conservare una quota di lavoro industriale e che si trovi coesione intorno a tre, quattro asset che possano caratterizzare il nostro Sulcis Iglesiente. Purtroppo però vedo battaglie parcellizzate e questo non aiuta».

Dopo 5 anni di un incarico così intenso, com’è maturata la decisione di dimettersi da responsabile della Pastorale?

«Innanzitutto ringrazio tutti i vescovi che hanno guidato la Diocesi, per gli incarichi che ho accettato con obbedienza. Tra i miei principi c’è quello di non avvinghiarmi agli incarichi, perché ritengo che l’idea sia nell’incarico e non nella persona, la personalizzazione non è mai buona. Inoltre, non meno importante, sono sacerdote di tre parrocchie, due a Portoscuso e una a Paringianu, che comportano presenza e cura come in una grande famiglia».

Tra i temi alla ribalta durante il suo incarico c’è anche il caso delle rinnovabili: in più occasioni si è schierato a fianco delle comunità contro la pioggia di progetti sul territorio. È una scelta che rivendica?

«I combustibili fossili devono essere superati: non si tratta di contestare l’energia rinnovabile. È il metodo che non va bene: decine di progetti sono stati calati dall’alto senza nessun confronto con le istituzioni e le comunità locali, senza tener conto del territorio e delle persone che ci vivono».

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