«Il mio cuore è rossoblù da 84 anni» 

«Fino a poco tempo fa conservavo una zolla d’erba dell’Amsicora: l’avevo raccolta il 12 aprile del 1970, in quella magica notte in cui il Cagliari diventò campione d’Italia. Fu un’emozione unica, forse la più intensa che io ricordi da quando i rossoblù sono entrati nel mio cuore». Lorenzo Carboni, 84 anni di Carbonia (ma originario di Nebida) racconta questo aneddoto mentre, nella sua stanza dei cimeli, mostra le maglie, le sciarpe, le foto di Riva, i biglietti di oltre 60 anni di partite e i giornali raccolti in una vita da tifoso. E intanto si prepara ad assistere alla sfida di domani, guarda caso proprio contro il Bari, come quella notte del 2-0 che valse lo scudetto.

I ricordi

«Abitavo a Bacu Abis dove festeggiammo per un mese intero, più o meno come sta accadendo in questi giorni a Napoli – racconta – non mi perdevo una partita: appena presa la patente acquistai una Fiat 500 con la quale viaggiavamo in 5 per raggiungere lo stadio». Lorenzo lavorava nell’Istituto nazionale delle assicurazioni prima di entrare come supplente e poi come impiegato nel mondo della scuola: «Ci ho lavorato una vita intera – racconta – la sede di lavoro era Carbonia e così la città mineraria è diventata la mia “casa”». Lì il suo amore per il Cagliari ha contagiato sua moglie Ornella, tifosissima, e i figli: «Andavamo allo stadio tutti assieme finché abbiamo potuto. Ora non posso guidare, ma sono iscritto al fan club “Bindua Iglesias Nebida Rossoblù” e così non perdo una partita». È un fan club che ingloba tifosi in tutto il Sulcis Iglesiente e, infatti, vanta oltre 300 iscritti: «Prima della pandemia oltre 400, tutti tifosissimi del nostro Cagliari - dice il presidente Agostino Salis, 65enne di Bindua – siamo come una grande famiglia, è già pronto il nostro pullman per l’appuntamento allo stadio per Cagliari- Bari». Lorenzo Carboni e sua moglie salgono sul pullman a Bacu Abis: «E poi andiamo a Gonnesa, Iglesias e Domusnovas – racconta il pensionato – ogni volta è una festa, io sono il più anziano e ci sono anche molti bambini». Bambini super tifosi, come Riccardo Cogoni, 6 anni di Iglesias, che già non vede l’ora di assistere alla sfida Cagliari-Bari in Curva Sud: «Andrò con i miei nonni Bruna e Piero, non posso perderla – dice – da quando avevo tre anni il Cagliari è diventato la mia passione, che ansia per Cagliari-Parma, al 2-0 stavo per piangere dalla tensione, ma poi al 3-2 che grande emozione. Ranieri è un grande, doveva arrivare prima: noi tifosi abbiamo sofferto ma ora che festa!».

In Curva

Il papà di Riccardo sarà in curva Nord dove ci sarà, dopo una fatica assurda per accaparrarsi il biglietto, anche Laura Floris, 68 anni, pensionata di Carbonia che da decenni è tra gli abbonati più affezionati: «Che posso dire, nei distinti mi annoio – ammette - io devo “soffrire” con il Cagliari, saltare e ballare se segna, gioire con i ragazzi della Curva Nord che con me e con le altre signore sono ultraprotettivi, Certo, a volte con quelle bandiere gigantesche non vedo la porta, ma è comunque un posto meraviglioso». E infatti, lunedì, quando non riusciva ad acquistare il biglietto il cuore batteva a mille: «Dopo oltre tre ore di fila e un bel po’ di discussioni sono riuscita a spuntarla, ma la notte ho avuto degli incubi – racconta – sognavo di essermi persa la partita, non sia mai. Per Cagliari-Parma mi trovavo in ospedale per un problema avuto durante la notte, ma alle 11 ho firmato e sono partita». E se manca il passaggio? «Quale passaggio? – ride – se mio marito non può venire prendo la macchina e parto. Per tanto tempo ci sono andata con la mia consuocera e siamo anche state selezionate per la festa dei nonni dal Cagliari calcio. Ero in fila e speravo che per la stretta di mano il mio turno fosse con Pavoletti e quando è toccato a me ero al settimo cielo: c’era proprio lui!».

RIPRODUZIONE RISERVATA