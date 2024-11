«Il mio contributo alla ricerca sul cancro»  

Quando trovate un banchetto dell’Airc, oggi e domani, se siete indecisi se fare una donazione alla fondazione guardate la foto qui a fianco. Mostra Andrea Perra e il suo team. Hanno ottenuto 700mila euro, provenienti da una delle tante raccolte fondi di Airc, per effettuare una ricerca quinquennale sulle cure per il tumore al fegato.

Cinquant’anni, sposato, un figlio, laurea in medicina all’università del capoluogo, specializzazione in medicina interna, esperienze negli Stati Uniti, Perra si occupa di ricerca oncologica da quando ne aveva 22. Oggi lavora nel Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Cagliari e lo scorso anno ha superato centinaia di concorrenti ottenendo i fondi dell’Airc, ancora oggi il principale finanziatore in Italia della ricerca oncologica.

Lo studio in corso

Assieme a Marta Anna Kowalik, Marina Serra, Andrea Marco Caddeo, Francesca Sedda, Giorgia Zedda e Thomas De Berardini, Andrea Perra nel gennaio di quest’anno ha avviato uno studio che si propone di testare nuove molecole in grado di penetrare dentro le cellule tumorali e modificarne le funzioni, riportandole verso un comportamento più fisiologico o favorendole l’eliminazione. «Queste molecole sintetiche agiscono su particolari proteine, i recettori nucleari per gli ormoni tiroidei, che controllano il funzionamento di molti geni importanti per la replicazione e sopravvivenza delle cellule del fegato», spiega il ricercatore. «Per esprimere al massimo la loro aggressività devono spegnere questa sorta di pannello di controllo genetico che contribuisce a regolare le attività di proliferazione ed il metabolismo della cellula».

I primi risultati

«I risultati ottenuti nei primi mesi di vita del progetto sono incoraggianti perché confermano le ipotesi alla base della sperimentazione», aggiunge Perra. «In particolare, una molecola sintetizzata da Simona Rapposelli, nostra collaboratrice all’Università di Pisa, si è dimostrata in grado di controllare il modo in cui la cellula tumorale si procura l’energia e il suo grado di differenziamento. Il progetto durerà cinque anni e cercheremo di completarlo proponendo almeno una molecola attiva contro il tumore del fegato, che possa essere testata in future sperimentazioni cliniche».

Inizio promettente

Il carcinoma epatico è una delle principali cause di morte correlata al cancro a livello mondiale. In Italia nel 2022 ci sono state oltre 12.000 nuove diagnosi e la sopravvivenza media a 5 anni è attualmente del 22%.

«Questo tumore è molto aggressivo perché le sue cellule sono in grado di invadere il fegato stesso o altri organi mediante metastatizzazione», evidenzia il medico. «Questa aggressività è dovuta alla modificazione del programma genetico e metabolico della cellula tumorale, che acquisisce capacità invasive e modifica il suo metabolismo per produrre più facilmente energia per se, e per produrre sostanze che, possono inibire l’azione del sistema immunitario, la più grande difesa contro i tumori». In generale se in dieci anni sono aumentate del 54% le persone che hanno superato il cancro e sono vive a oltre dieci anni dalla diagnosi è perché la ricerca ha fatto e continua a fare passi avanti anche grazie a progetti come quello di Perra e del suo giovane team.

I precedenti

Lo studio di Perra e del suo team si alimenta di risultati preliminari di ricerche svolte anni precedenti, anch’esse finanziate da Fondazione Airc. C’era anche lui, infatti, nel gruppo diretto da Amedeo Columbano le cui ricerche hanno permesso di identificare nuovi meccanismi alla base della progressione del tumore del fegato. Queste conoscenze hanno portato a formulare nuove ipotesi per lo sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento di questo tumore. «Per aiutare il nostro organismo a superare i tumori dobbiamo essere in grado di comprendere e replicare i meccanismi che mette in atto. È quello che, sul fegato, contiamo di fare entro la fine del 2028».

