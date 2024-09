«Il mio chalet tirolese in pieno Campidano» 

Nel cuore di Ussana, tra case in ladiri, mattoni e tetti di tegole, sorge una abitazione diversa dal solito: in via Gagarin è nata l’unica casa realizzata interamente in legno. Cento metri quadri, suddivisi in due piani, in cui tutto - dalla copertura alle “mura” esterne, dalle scale alle porte interne - è stato fatto utilizzando il legno.

La scelta

«L’idea di una casa interamente in legno nasce dal mio amore per le case fatte con questo materiale e per l’importanza che per me ha il rispetto della natura e del luogo in cui viviamo», afferma Luigi Cancedda, parrucchiere cinquantenne di origini ussanesi che attualmente vive a Bolzano, proprietario del piccolo chalet sorto nel Campidano.

Il progetto nasce un anno fa, quando Cancedda ha acquistatoe il terreno edificabile appartenuto ai nonni materni: «Per me aveva un valore affettivo, lì ci sono i sacrifici di una vita dei miei nonni. Ho voluto riproporre uno chalet abitabile come quello in cui vivo ora».

L’impresa

L’idea di trasferire un pezzo della sua quotidianità altoatesina nel Sud Sardegna, l’amore per i tetti a spiovente e l’attenzione per il rispetto della natura sono stati la ragione che lo hanno spinto a dedicarsi all’innovativo progetto. Trovare un’impresa edile per il suo chalet non è stato semplice: dopo essersi documentato, Cancedda ha trovato una ditta estera specializzata in abitazioni lignee. «Mi sono informato al Comune se fosse possibile realizzare la mia idea e, dopo aver ottenuto il consenso a patto che rispettassi certi parametri, ho fatto studiare un progetto che osservasse gli standard richiesti - prosegue il 50enne - la ditta ha poi realizzato e spedito tutti i pezzi a Ussana e in 28 giorni la casa è stata costruita».

Progetto green

La natura è rispettata non solo all’interno ma anche al di fuori dell’abitazione. «Ho piantato sei nuovi alberi che contribuiranno alla rinascita del verde che negli ultimi anni sta andando a fuoco a causa degli incendi e ho inserito una casa per gli uccelli, in modo che possano mangiare e cantare quando vogliono senza dover stare chiusi in gabbia», afferma il parrucchiere. Nella progettazione sono stati considerati anche i pericoli del legno, come gli incendi o gli insetti: l’esterno infatti è stato trattato contro le tarme e le fiamme, in modo da rallentare la propagazione di possibili incendi.

Le reazioni

Il benessere che si respira in una casa così diversa da quel che si è abituati a vedere in Sardegna è indescrivibile: «È tutto un altro vivere: sei a contatto con la natura, anche l’aria che respiri è diversa, ha il profumo del legno» dichiara Cancedda. Per lungo tempo a Ussana ci si chiedeva a chi appartenesse il piccolo chalet. Dal momento in cui si è scoperta l’identità di Cancedda, il suo telefono non smette di squillare: «Ricevo tante chiamate di complimenti e di curiosi che vogliono vedere la casa perché considerata un piccolo gioiello nel paese. Sono stato un po’ un pioniere di questa tipologia di costruzione a Ussana», chiude Cancedda.

