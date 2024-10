«Il mio Cammino: 30 tappe sino a casa» 

Cinquecento chilometri in trenta tappe, fino al ritorno a casa, a Gonnesa, nell’ultima tappa del Cammino minerario di Santa Barbara. Oscar Sanna, guida ambientale escursionistica, ha completato ieri il Cammino passando dal suo paese, dove è stato accolto da un gruppo di guide, amici e parenti nelle scalinate di via Don Morosini, dove è sistemato il cippo del Cammino di Santa Barbara. «Fare questa esperienza ti arricchisce, ti mette in contatto con tutte le peculiarità del nostro territorio - dice Oscar Sanna - da guida ti rendi conto delle tante potenzialità e di quanto sia importante fare rete». Oscar Sanna è stato ricevuto in sala consiliare dal sindaco di Gonnesa Pietro Cocco. «Il Cammino minerario di Santa Barbara ha una valenza straordinaria, ormai è entrato a far parte dei circuiti internazionali e sono tantissimi i pellegrini compiono questo percorso - ha detto Cocco - siamo contenti che oggi a completarlo sia un nostro concittadino». Timbrate le credenziali, Sanna ha potuto ultimare il percorso con una tappa da 25 chilometri da Monte Onixeddu, al Villaggio Asproni, a Normann per poi concludere in serata a Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA