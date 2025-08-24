«Il mio budoni ha meritato ma teniamo i piedi per terra» 

Budoni. La prima gara ufficiale del rinnovato Budoni conferma quanto dimostrato nel pre campionato. Come sottolineato dall’allenatore Cerbone è pur sempre calcio d’estate, ma quanto visto contro la Cos nel turno preliminare di Coppa Italia vinto 3-1 lascia ben sperare.

Un successo raggiunto con pieno merito e che ha messo in luce già ottimi meccanismi, cosa non scontata per un gruppo quasi del tutto ricostruito. «Abbiamo disputato una buona gara, anche se rimane sempre calcio d’agosto», dice Raffaele Cerbone, tecnico dei biancoazzurri confermato dopo la cavalcata della scorsa stagione: «Dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra e lavorare con serietà per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Siamo sicuramente soddisfatti della prestazione, è una vittoria importante contro un avversario ostico che ci consente di disputare subito un’altra gara ufficiale in vista dell’inizio del campionato, fondamentale per mettere su minuti nelle gambe».

Sul fronte degli acquisti il tecnico di Afragola conferma che «la società è vigile, monitoriamo la situazione per possibili arrivi». Dunque nella rosa potrebbero aggiungersi nuovi nomi per le prossime uscite, oltre alle assenze obbligate di sabato di Gomez per squalifica e Ferrari per infortunio. Durante i 90’ il Budoni ha cambiato volto, testando nel corso della ripresa la difesa a 3 con gli ingressi di Madeiro e dell’ex Cos Rossi al fine di provare soluzioni diverse in vista dell’imminente test di Coppa nella trasferta contro il Latte Dolce e il successivo avvio del campionato, dove è in programma il derby contro il Monastir.