«Il mio Bryan, nato in pronto soccorso» 

Valentina non immaginava che Bryan volesse nascere proprio il giorno di San Valentino anche perché la data indicata era un po’ più in là, a fine febbraio. «Ero a casa – ricorda – e avevo un forte mal di pancia. Dopo un po’ ho notato delle perdite di sangue. A quel punto con Gabriele, il mio compagno, siamo corsi in ospedale, a Muravera». Una volta al San Marcellino, alla donna hanno prospettato un viaggio in ambulanza fino a Cagliari, in un ospedale sicuro e attrezzato per il parto. Ma Valentina aveva capito che non c’era più tempo: «Non riesco a salire in ambulanza – ha detto – non riesco e non voglio».

Questione di minuti, forse fra i più lunghi degli ultimi anni al Pronto soccorso del San Marcellino di Muravera. Ma Bryan, il piccolo che mamma Valentina Trebini ha dato alla luce lo scorso 14 febbraio, non ne voleva proprio sapere di nascere a Cagliari. E così, tra preoccupazione, ansia e felicità, è nato a Muravera, in quell’ospedale dove da quasi venti anni non si nasce più (il reparto di ostetricia è stato chiuso nel 2005). Ad assistere Valentina il personale medico del San Marcellino assieme ai medici del 118: «E tutti – racconta la giovane mamma di Villaputzu, 19 anni compiuti a novembre – sono stati molto bravi».

«Presto, salga in ambulanza. La portiamo immediatamente a Cagliari per farla partorire».

«No, non riesco, non c’è più tempo. Aiutatemi qui».

Regalo di San Valentino

A quel punto il personale medico ha tranquillizzato Valentina e l’ha accudita in ogni fase all’interno del Pronto soccorso. Poco dopo Bryan è nato.

Emozione grandissima

«Un’emozione grandissima quando l’ho sentito piangere», prosegue Valentina: «Essere nella sala del Pronto soccorso mi dava una strana sensazione ma alla fine tutto è andato davvero bene». Qualche minuto dopo, ecco il trasferimento in ambulanza al Policlinico di Monserrato con il fondamentale supporto del 118 «anche perché l’espulsione della placenta è avvenuta in ambulanza». Per la mamma e il piccolo Bryan – un bel bambino di 3 chili e 550 grammi di peso – una settimana in ospedale e poi a casa a Villaputzu, in piena salute. Per la gioia del papà Gabriele Zicca (anche lui di Villaputzu, 23 anni) e dei nonni (il padre di Gabriele e la compagna) «che ringrazio per avermi sostenuto il giorno del parto».

Ad aiutare Valentina anche l’esperienza: è già mamma di Gloria, una bimba di due anni e mezzo. Oggi Bryan è famoso: «Mi fanno gli auguri tutti – confida Valentina – anche chi non conosco. Spero sia di buon auspicio per il futuro dell’ospedale». Una nuova nascita a Muravera dopo venti anni, con la speranza che sia il simbolo di una rinascita del San Marcellino.

