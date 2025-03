«Il mio bar è un viaggio nel tempo» 

Macchine da scrivere, vecchie radio analogiche, dischi e giradischi, telefoni a disco e telefonini anni Novanta-primi Duemila, macchine fotografiche a rullino e calcolatrici elettroniche: ad Assemini c’è una porta oltrepassata la quale si fa un salto indietro nel tempo. È l’uscio della pasticceria-caffetteria di via Sardegna. Il cliente non abituale entra ignaro, con il desiderio di assaporare un buon croissant e sorseggiare un cappuccino caldo. Non si aspetta certo di trovarsi di fronte una sorta di macchina del tempo, come nel film “Ritorno al futuro”. Ad aver creato questo artificio è stato il titolare del bar, il 49enne Emanuele Cani, nostalgico collezionista retrò di centinaia di oggetti, tutti rigorosamente funzionanti, legati alla comunicazione.

Anni di raccolta

La passione per la raccolta, racconta, è iniziata tanti anni fa: «Non ho ereditato niente, ho acquistato ogni pezzo». Ci sono conquiste adolescenziali come l’indistruttibile walkman Aiwa: «A 16 anni ho lavorato un’intera estate nei campi per potermelo permettere». Ma per la maggior parte sono articoli acquistati nei mercatini dell’usato: «Ne ho girato tanti e racimolato oggetti che custodisco, per la maggior parte, in casa mia». Per ogni pezzo Cani ha una cura quasi maniacale: «Non voglio che vengano toccati, dopotutto funzionano e mi dispiacerebbe se si rompessero».

Cani è legato soprattutto ad alcuni oggetti: quelli che da ragazzo ha usato instancabilmente: «Il radione all’interno della teca, per esempio, ha allietato tante serate sulla spiaggia, in piazza, a casa. La musica che risuonava dalla sua cassa ha fatto da colonna sonora ai momenti più belli della mia vita».

L’importanza di ciascun reperto è legata al valore che gli veniva attribuito: «Per acquistarli bisognava fare dei grossi sacrifici, così come per utilizzarli. Con le macchine fotografiche a rullino, prima di scattare una foto ci dovevi pensare più volte. Lo stesso vale per il telefono: le chiamate costavano tanto e se malauguratamente digitavi l’166 o la tua fidanzata aveva voglia di sfogarsi il credito finiva subito».

La speranza

Quel senso di malinconia e lontananza provato da Cani è legato alla sempre più rara capacità di comunicare: «Abbiamo sempre in mano il cellulare, sostituto di tutti questi oggetti. I vecchi mezzi di comunicazione non servono più ma ci devono essere da monito: in passato la comunicazione aveva un valore perché costava sacrificio, adesso quel valore non ce l’ha più».

Il bar rappresenta il luogo ideale per osservare le reazioni delle persone: «I miei coetanei sono nostalgici e si sentono trasportati nel passato. I giovani sono curiosi e chiedono a cosa servivano i vari oggetti». Ha pensato alla possibilità di aprire un piccolo museo? «Chissà. Dopotutto non si può apprezzare il presente né sperare per il futuro se non si conosce il passato».

