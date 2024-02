«Il mio angolo zen nelle campagne attorno al Rio Leni» 

Campagne di Serramanna, a ridosso di un tratto del Rio Leni è nata una piccola oasi creata da aria, acqua, pietre, natura, cielo e dall’estro di Simone Pireddu, 48 anni, noto cantante reggae, conosciuto come Bujumannu. L’idea di un piccolo rifugio naturale dove incontrarsi tra amici dopo il lockdown è diventata un piccolo villaggio costruito con opere d’arte zen e abbellito con tutto ciò che la natura offre, secondo i principi della land art : sassi in bilico uno sull’altro, piccole e grandi costruzioni di canne e fiori, pietre colorate, piccoli villaggi di ispirazione nuragica.

La natura

«Tutto è stato creato con gli elementi naturali del posto, utilizzando anche rifiuti trovati nelle campagne vicine», racconta Pireddu, «abbiamo comprato solo qualche bulbo, chiodi, colori, viti e tutto ciò che serve per poter lavorare e tenere tutto curato, ma non c’è spesa che tenga se paragonata alla pace, serenità e benessere mentale che il posto ci sta donando». La gratificazione e i complimenti ripagano di ogni fatica: «Vedere lo stupore, la gioia e di conseguenza la luce che emanano gli occhi delle persone che vengono a visitare il posto, soprattutto dei bambini, è una spinta a fare sempre meglio».

È capitato, raramente per fortuna, che qualche visitatore poco rispettoso abbia distrutto alcune opere, incendiato strutture, rubato attrezzatura, abbandonato rifiuti, ma la cura e il rispetto del luogo prevale sugli atti di vandalismo.

L’impegno

Lo “ZenaRio” è in continua evoluzione, sempre in costante cambiamento. «L’aumento di visitatori e curiosi accresce la voglia di ingrandire il percorso, migliorarlo con opere d'arte, colori, strutture, aforismi, percorsi, luoghi di meditazione, di ascolto. Ci piacerebbe che diventasse un luogo dove chiunque possa rilassarsi immerso nella natura», continua Pireddu, «ma anche un punto di incontro per artisti, dove portare avanti iniziative mirate al riciclo, alla sacralità della terra, dell'acqua, del rispetto, un luogo per associazioni dove festeggiare i vari solstizi, la giornata dell'acqua, organizzare giornate ecologiche e che sia uno spunto per iniziative improntate sempre al rispetto della natura e ala consapevolezza di avere fonti d'acqua pulita e un posto cosi bello a due passi da casa. Per questo motivo auspichiamo da parte dell’amministrazione comunale, che non ha mai ostacolato questo progetto, la messa in sicurezza delle strade campestri, in modo che si possa arrivare agevolmente, considerando che sono tante le persone che ci contattano per poterlo visitare».

L’artista

Nonostante gli impegni musicali, Simone trova sempre qualche ora al giorno da dedicare alla sua creatura. «Lo faccio perché è un posto che mi fa stare bene, sento il suo richiamo, stacco la spina dalla quotidianità e da tutti i problemi che stanno devastando il mondo. Inoltre mi dà la possibilità di allenarmi a creare opere di land art che è diventata una delle mie più grandi passioni e perché mi piace stupire la gente regalando “magia”. L’obiettivo è quello di riuscire a creare insieme ad un gruppo di amici e di tante belle anime di volontari, un posto che possa diventare utile a tutta la comunità del mio territorio ma non solo. Sono fiducioso che ZenaRio Leni continuerà a crescere e diventare un luogo sempre più stimato, apprezzato e frequentato», chiude Pireddu.

