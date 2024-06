«Il mio Andrea rischia di morire» 

Le notti sono diventate un incubo: «Sono costretta ad alzarmi ogni ora per battere la schiena di Andrea e per aspirargli la saliva, altrimenti rischia di soffocare».

È una donna sfinita Tonina Contu, 71 anni. Tra i tanti problemi che negli anni ha dovuto affrontare per assistere suo figlio Andrea, 38 anni, affetto da encefalopatia metabolica con aciduria 3 metil glutaconico una malattia rara che hanno venti persone al mondo e solo lui in Sardegna, adesso c’è anche quello che l’Asl non le fornisce l’apparecchio apposito per gestire gli effetti della tosse.

Il calvario

«Quando ho presentato la richiesta, mi hanno risposto che mio figlio non è in area critica. Sono rimasta incredula, perché Andrea è in area critica da sempre data la sua malattia, che condivide con poche persone al mondo. Lui non riesce più a inghiottire la saliva e adesso la tosse lo soffoca se non interveniamo noi. Sta diventando un incubo».

Idem per il letto: «Abbiamo chiesto il letto elettrico e anche questo non ce lo danno più sempre con la stessa motivazione: non rientra in area critica. Così abbiamo dovuto chiamare un falegname per cercare di adattare il suo e nel frattempo viviamo come accampati con Andrea che riposa in un letto di fortuna. Stiamo combattendo da anni, ora le nostre forze stanno venendo a mancare».

La malattia

Andrea Argiolas è affetto da encefalopatia metabolica con aciduria 3 metilglutaconico. È un uomo con la mente e il corpo di un bambino, che ha bisogno di essere seguito costantemente dai genitori. «Chiediamo solo ciò che ci spetta, per cercare di poter vivere tutti un po’ più serenamente a cominciare da Andrea».

E questa è soltanto l'ultima delle disavventure che Tonina Contu è costretta ad affrontare tutti i giorni nella sua vita scandita da orari da rispettare per dare le medicine,accogliere medici, curare piaghe ad Andrea, che lei continua a chiamare il mio bambino. Di recente era sorto anche il problema della fisioterapista. La professionista che le avevano assegnato si è ammalata ma la Asl non aveva specialisti per sostituirla e così Andrea non aveva potuto fare la terapia, indispensabile per una persona nelle sue condizioni. «Oltre al dolore e alle fatiche per la condizione di Andrea dobbiamo combattere anche con questi disservizi», si lamenta la madre.

Le condizioni di Andrea, che in vita sua non ha mai parlato ne camminato, sono peggiorate di recente. Adesso non mangia più da solo ma può alimentarsi solo con la Peg, la Gastrostomia endoscopica percutanea, senza la quale il cibo infatti gli andava nei polmoni.La diagnosi terribile della sua malattia era arrivata quando aveva sei anni. I primi sintomi quando aveva solo due mesi e non riusciva a succhiare il latte. Poi il calvario, infinito.

