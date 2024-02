Il ministro Valditara fa tappa ad Alghero: nessun istituto chiuderà  

«Una cifra importante: 502 milioni di euro per la scuola in Sardegna». Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dall’auditorium dell’Istituto di via Biasi, ad Alghero, ha parlato della scuola del futuro che, grazie anche alle risorse del Pnrr, sarà possibile costruire. «Transazione digitale, didattica innovativa, inclusione», ha elencato il ministro leghista nel suo tour elettorale nel Nord dell’Isola, a sostegno di Truzzu. Ci sono anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e la vice sindaca di Alghero, Maria Grazia Salaris, entrambi in corsa per la sfida alle urne di domenica. Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Francesco Feliziani, con la dirigente dell’Istituto comprensivo numero 3, Paola Masala, lo hanno accolto insieme agli studenti. Sul fronte del dimensionamento scolastico ha rassicurato: «Nessun istituto chiuderà». Valditara ha poi proseguito la sua visita a Sassari, all’istituto Pellegrini.

A Olbia, invece, c’era il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Qui il vice premier (ricevuto dal sindaco Settimo Nizzi, dall'ex governatore Ugo Cappellacci e dal deputato Pietro Pittalis) ha incontrato una delegazione di agricoltori. Per Tajani il tema centrale non è l’Irpef, su cui il governo sta cercando di dare risposte, ma l’acqua che manca. «Dobbiamo creare invasi». A Nuoro Tajani ha avuto un breve incontro col prefetto Giancarlo Dionisi, e le autorità locali. Tra i temi affrontati il nuovo collegamento ferroviario e l’Einstein Telescope, «una sfida che vogliamo vincere».

