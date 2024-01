Il ministro: «Per l’Isola 10 miliardi» Un piano per strade, binari e dighe 

Quasi dieci miliardi di euro per l’Isola. «Soldi veri», non si stanca di ripetere il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, protagonista ieri a Cagliari di “2023-2032, l’Italia dei sì, progetti e grandi opere in Italia e Sardegna”. Opere nuove e da completare, ha spiegato all’evento organizzato nella sala convegni dell’hotel Regina Margherita dove sono state proiettate le slide con tutti gli interventi fatti e pianificati e le relative fonti di finanziamento.

Gli interventi

Salvini ha subito ricordato i cinque miliardi del contratto di programma Anas per la Sardegna: di questi, 832,7 milioni per la manutenzione programmata, 1,2 miliardi per nuove opere (tra cui i lavori di ammodernamento della Sassari-Olbia e di costruzione del tratto Cagliari-Pula), 2,9 miliardi per nuove opere in progettazione. Tra queste: l'adeguamento dell'asse attrezzato urbano sulla 554, e per la 389 da Villanova a Tortolì passando per Lanusei, il completamento della strada statale 291 della Nurra tra Olmedo e l'aeroporto di Alghero, il collegamento con la 130 e l’aeroporto di Elmas per la 195.

La visita

Salvini, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, ha iniziato la giornata visitando la sede del gruppo L’Unione Sarda, dove ha incontrato l’editore, l’imprenditore Sergio Zuncheddu. L’occasione per soffermarsi sulla necessità di migliorare le infrastrutture della Sardegna e di potenziare la continuità territoriale e, in generale, il sistema dei trasporti, indispensabile per garantire la mobilità dei sardi e per rafforzare la vocazione turistica della Sardegna. Vocazione, ha evidenziato l’editore Zuncheddu, che confligge con le speculazioni legate alle energie rinnovabili (eolico a terra, off shore, fotovoltaico), che mettono a rischio il paesaggio e le produzioni agricole. Il ministro è anche intervenuto in diretta a “Caffè corretto” su Radiolina, ricordando la figura di Gigi Riva: «Di lui, al di là del campione, mi ha sempre colpito una cosa: gli hanno offerto milioni, davvero qualsiasi cosa, la Juve, il Milan, l’Inter, ma Gigi Riva ha scelto Cagliari dove ha cominciato, ha vinto ed è rimasto. Oggi, nel 2024, quanti dei cosiddetti campioni a fronte di un’offerta milionaria direbbero no?».

Il minuto di silenzio

«Nuoro», ha detto Matteo Salvini nell’incontro cagliaritano con gli imprenditori, «è l’unico capoluogo di Provincia in Italia non collegato alla rete ferroviaria. Mercoledì è arrivato al ministero il primo studio di fattibilità, ed entro settembre Rfi mi porterà la soluzione migliore per collegare dopo decenni il capoluogo barbaricino alla rete ferroviaria». Il ministro ha parlato anche edilizia popolare, riqualificazione delle caserme, sistemi idrico (440 milioni), portuale (215 milioni) e aeroportuale (194 milioni). L’evento “L’Italia dei sì” è cominciato con un minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva e di Raffaele Massa, l'operaio morto al Porto canale. «Visto che stiamo parlando di futuro, la sicurezza sul lavoro deve essere centrale per il pubblico e per il privato, ma morire sul lavoro è qualcosa che nel 2024 non si può accettare senza reagire e intervenire con ogni mezzo necessario». (ro. mu.)

