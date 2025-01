Il ministro e il padre, una vecchia amicizia 

Roma. Non c’è stato un canale preferenziale ma certamente l’amicizia può avere aiutato, soprattutto nei momenti di sconforto. E sia il ministro degli Esteri Antonio Tajani che Renato Sala, padre di Cecilia, non hanno fatto mistero della loro vecchia e forte conoscenza. «Fortunatamente io e Antonio Tajani abbiamo abitato per dodici anni a due passi l’uno dall’altro e c’è stata una frequentazione trasformata in un’amicizia. Il conforto di un’informazione, pur tutelata ma diretta e immediata indubbiamente ha aiutato molto», ha detto ieri il padre di Cecilia Sala all’Ansa .

Una circostanza non smentita dal titolare della Farnesina che però si è concentrato sugli aspetti diplomatici. «Gli stessi iraniani hanno separato le due cose. Intanto godiamoci il rientro in Italia di Cecilia Sala, una brava giornalista». Così il ministro degli Esteri ha risposto a una domanda su quanto abbia pesato l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente eletto Usa Donald Trump in Florida alla luce della vicenda dell’ingegnere iraniano Mohammed Adedini Najafabadi, arrestato a Malpensa a metà dicembre e il cui fermo è stato messo in relazione con la detenzione di Cecilia Sala a Teheran. «Mi fa particolarmente piacere anche perché sono amico personale del padre: oltre al dovere da ministro ci ho messo anche un po’ di affetto per Renato, che è un amico», ha aggiunto Tajani.

