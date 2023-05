Il ministro e i «piazzisti di morte»  Sul palco Rovelli punge Crosetto 

La polemica al Concertone del Primo Maggio arriva puntuale. Se ne incarica il fisico Carlo Rovelli, pacifista, che dal palco se la prende con Guido Crosetto: «È ragionevole che in Italia il ministro della Difesa sia stato per anni legato a una delle più grandi fabbriche di armi del mondo, la Leonardo? E sia stato presidente della Federazione dei costruttori di armi? Il ministero della Difesa serve per difenderci dalla guerra, o per aiutare i piazzisti di strumenti di morte?». Ambra Angiolini si dispiace di non poter far replicare l’assente Crosetto, che risponde comunque su Twitter: «Inviterò a pranzo il professor Rovelli così la prossima volta che parlerà di me lo farà avendo conosciuto me, le mie idee, sapendo cosa ho fatto e faccio ogni giorno per cercare la pace e fermare la guerra ed anche per sentire come si serve una nazione con serietà e rispetto. Rovelli non sa di che parla». Il fisico, sempre via social, ringrazia ma la questione «è politica, riguarda il futuro di noi tutti, e vorrei se ne discutesse nel Paese, non a cena in due». Crosetto insiste: «Pronto a confrontarmi con Rovelli, Pax Christi e chiunque voglia, se animato da spirito costruttivo, sui temi della pace e guerra ma soprattutto su ciò che faccio in qualità di ministro alla Difesa su tali temi. Sui fatti, non sui pregiudizi».

