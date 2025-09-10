Il ministro: «Dobbiamo proteggere i militari israeliani in Gallura» 

Olbia. Resta alta la tensione in Gallura per la presenza (presunta) di militari dell’Idf in un alcune strutture ricettive. Per domani mattina è annunciata una nuova manifestazione di protesta contro i militari israeliani nell’aeroporto di Olbia. Il masso di granito che segna l’inizio dell’area consortile della Costa Smeralda è stato imbrattato di rosso, alla base è stato posto un cartello con la scritta “Palestina libera”. Il Consorzio Costa Smeralda (controllato dal Qatar, Paese dove si cerca di mediare per la pace) ha ripulito la pietra che in alcune foto fake (realizzate con generatori online) compare circondata da militari israeliani armati.

Conti da pagare

Difficile dire se nei resort galluresi (Santa Teresa) ci siano o ci siano stati effettivamente militari delle Forze di Difesa di Israele. Ma alcuni elementi sembrerebbero confermare la presenza di personale militare, paramilitare o di servizi tattici di supporto all’Idf. Il confine tra personale militare e civile è estremamente labile. Di certo, a luglio, in Gallura, tour operator hanno effettuato sopralluoghi in strutture ricettive, ristoranti e chioschi, chiedendo espressamente servizi e menù adatti agli standard israeliani. È successo anche che dopo essersi accomodate al tavolo per testare l’offerta, le comitive di tour operator sono sparite senza pagare in conto. Si erano presentati come intermediari per viaggi organizzati da Israele (anche se gli operatori erano di altre nazionalità).

Il ministro Piantedosi

Ieri il caso delle vacanze sarde dell’Idf è stato al centro di un duro scontro alla Camera dei Deputati, dopo un’interrogazione dei 5Stelle. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto così: «Monitoriamo la minaccia terroristica, l’antisemitismo è uno dei pericoli maggiori, come avvenuto anche di recente in Sardegna. Per questo ci sono i servizi di prevenzione per gruppi, comitive culturali, che possono essere esposti ad atti di intolleranza. Non si potevano lasciare queste persone alla mercé di possibili malintenzionati. Proteggere chiunque rischi di essere vittima di violenza sul nostro territorio e predisporre servizi di vigilanza a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è ciò che le forze di polizia continueranno a fare». Piantedosi non ha risposto alla domanda sulla esistenza di accordi tra Italia e Israele sulla dei militari Idf in Sardegna. Intanto i voli charter diretti nell’Isola potrebbero essere stati interrotti, ma si attende conferma.

RIPRODUZIONE RISERVATA