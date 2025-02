Il ministro annuncia: «C’è l’investitore per piombo e zinco» 

Gli investitori interessati a far ripartire le linee piombo e zinco della Portovesme srl ci sono e la Sardegna avrà una rete di approvvigionamento e distribuzione del gas. Sono le due notizie comunicate ieri, a Roma, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante l’incontro convocato per fare il punto sul destino della fabbrica della Glencore.

Piombo e zinco

L’investitore dunque c’è, anche se al momento è dato di conoscerne soltanto l’identikit: un gruppo italiano affiancato da un gruppo straniero. «Se Glencore deciderà di continuare la produzione sarà supportata – ha spiegato Urso - In caso contrario, alcuni operatori primari del settore si sono detti disponibili a rilevare l'intero impianto». Urso ha anche affrontato il tema del progetto litio «per il quale abbiamo supportato la richiesta di Glencore alla Commissione europea». Positive le impressioni degli assessori regionali dell’Industria Emanuele Cani, del Lavoro Desirè Manca e dell’Ambiente Rosanna Laconi: «Cogliamo con interesse l’individuazione di un investitore. – scrivono in una nota congiunta – Ribadiamo che per la Regione resta imprescindibile la riattivazione della linea zinco. Contestualmente, invitiamo Glencore, qualora avesse una reale volontà di rimanere nel territorio, a valutare un’ipotesi di riconversione dell’impianto». Oltre ai tre assessori regionali, hanno partecipato al vertice con il ministro Urso il ministro degli Affari europei Tommaso Foti, il sottosegretario con delega alle crisi d’impresa, Fausta Bergamotto, i rappresentanti dell’azienda, sindacati e istituzioni locali. Il tavolo è stato aggiornato a lunedì 10 febbraio.

La società

«Glencore ringrazia il Mimit e la Regione per l’impegno e conferma la disponibilità a collaborare. – si legge in una nota dell’azienda – Davanti ad una crisi strutturale e ampia si sta lavorando da tempo per garantire un futuro allo stabilimento. L’avvio di una campagna temporanea a San Gavino per il trattamento di leghe triple che oggi è tornata operativa e le attività di manutenzione anticipate di uno dei forni Waelz ne sono concrete dimostrazioni. Il progetto di riciclo dei materiali da batterie, poi rappresenta un’opzione concreta di rilancio produttivo e tecnologico per il quale ci auguriamo il sostengo delle istituzioni Ue, nazionali e locali».

I sindacati

Meno entusiasmo da parte dei sindacati. «Un incontro interlocutorio, nel quale è emerso un quadro in evoluzione dai contorni poco chiari – commenta il segretario generale della Cgil Fausto Durante – vanno chiariti aspetti sostanziali sul piano industriale e gestionale, sul fronte della ipotetica nuova compagine che potrebbe subentrare e sul complessivo progetto di rilancio che deve comprendere anche San Gavino». Cauti anche Federico Matta (Uil Sulcis Iglesiente), Pierluigi Loi (segretario regionale Uilttec e Patrizio Cancedda (rsu Uiltec): «Siamo in parte soddisfatti perché il ministro ha confermato l'interesse per la produzione di zinco a Portovesme da parte di un soggetto imprenditoriale italiano assieme a uno straniero, ma non ha specificato chi siano. – scrivono – occorrono solide basi industriali ed economiche, per non cadere in errori già commessi in passato». Emanuele Madeddu segretario regionale Filctem Cgil sottolinea che «è possibile che coesistano la strategicità di continuare a produrre zinco a Portovesme con un nuovo player e l'avvio del progetto, ugualmente strategico, del recupero del litio dalle batterie. È una delle questioni che da affrontare insieme al tema dell'energia». Vincenzo Lai per Femca Cisl ribadisce. «Bisognerà vedere se poi alla fine ci saranno interlocutori seri da poter subentrare a Glencore».

Il gas

Sul fronte del gas Urso ha annunciato: «Siamo vicini all’intesa grazie a un lavoro congiunto con il Mase, con il ministro Pichetto Fratin e la Regione. Il progetto – ha spiegato – prevede lo stazionamento di due navi rigassificatrici. Un collegamento garantirà poi il rifornimento di gas all'area del Sulcis, a partire da Eurallumina, così da rendere possibile la sua riapertura».

