Il Ministero vuole riaprire il vecchio carcere 

A dieci anni dalla sua chiusura, il carcere di Iglesias potrebbe riaprire per ospitare nuovamente detenuti: il ministero della Giustizia ha comunicato al Comune di aver avviato interlocuzioni con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, finalizzate a una possibile riacquisizione della casa mandamentale restituita nel 2015 all’Agenzia del Demanio. Quest’ultima, qualche mese fa, aveva manifestato al Dap la disponibilità a rendere nuovamente operativa la struttura, nel tentativo di risolvere l’annoso problema del sovraffollamento nelle carceri sarde.

«Bisognerà effettuare lavori di manutenzione – afferma il provveditore regionale del Dap, Domenico Arena – ma la struttura è riattivabile con uno sforzo contenuto. Quello di Iglesias potrebbe diventare, nel sud della Sardegna, ciò che Alghero sta diventando nel nord: un istituto che ospita persone idonee a svolgere lavori all’esterno del carcere».

Il sindaco

Il progetto, mandato al Ministero dal Dap, prevede di accogliere a Iglesias detenuti al fine pena, impiegabili nei lavori sociali e non. L’idea piace molto anche al sindaco Mauro Usai, che si è impegnato a lungo per riaprire la struttura: «Negli anni ho ricevuto dai prefetti la richiesta di trasformare il carcere in un Centro di permanenza per i rimpatri – racconta – e io dovevo ricordare che Iglesias ha sempre sposato i progetti Sprar, perché crediamo nell’accoglienza diffusa. Pertanto, il progetto di individuare un Cpr nell’ex carcere non si poteva realizzare, in quanto già aderiamo ai progetti Sprar. Inizialmente abbiamo proposto di utilizzare il carcere come luogo di esercitazione e formazione per i vigili del fuoco regionali. Quando è venuta meno l’ipotesi di usarlo per le esercitazioni dei vigili del fuoco, bocciata per costi eccessivi, il Comune ha spinto per riaprirlo come carcere, per affrontare il problema del sovraffollamento e creare un indotto economico. La riapertura del carcere per funzioni analoghe o comunque per il suo utilizzo è quindi una battaglia storica. Tant’è che nelle lettere di benestare ho scritto che siamo d’accordo su tutto, ma ribadiamo il no al Cpr».

Decide Roma

Considerate le recenti polemiche riguardanti il carcere di Uta per l’arrivo di detenuti al 41 bis e l’intenzione del Ministero di proseguire il progetto presentato dal Dap, tuttavia non c’è certezza assoluta: lo stesso Ministero potrebbe destinare la struttura ad altre finalità. «La decisione finale sul destino della struttura – spiega Arena – spetta a Roma. Nel frattempo, sono stati effettuati sopralluoghi da parte del personale del Dipartimento per verificare le condizioni dell’edificio che, tutto sommato, non necessita di interventi rilevanti».

I diritti di chi è dentro

I commenti al progetto non si fanno attendere: in primis quello dell’associazione Antigone, da sempre attenta alle condizioni di vita e ai diritti dei reclusi. «Ben vengano le iniziative che ampliano le opportunità di reinserimento sociale dei detenuti – commenta il referente regionale, Daniele Pulino – ma l’aumento dei posti non risolverà il problema del sovraffollamento».

Dello stesso parere è anche la Garante regionale dei detenuti, Irene Testa, che sottolinea: «Noi abbiamo estremo bisogno di individuare strutture che possano essere organizzate per supporto psichiatrico. Aumentare i posti letto senza potenziare i servizi, come quelli medici nelle carceri, non è un bene né per il detenuto né per il territorio: non siamo un’isola in grado di accogliere tutto, perché tutto ciò ricadrebbe sui nostri servizi già in difficoltà. Se invece il progetto serve anche a migliorare il servizio attuale, allora ben venga».

