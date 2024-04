Il Ministero promuove anche le “lunas”, le pizzette fritte nel grasso 

Le lunas di Serramanna sono state inserite nell'elenco dei Prodotti agroalimentari tipici da parte del ministero dell’Agricoltura.Pizzette di pasta lievitata, grandi quanto un piatto piano, vanno fritte velocemente e per pochissimi minuti in grasso bollente, per poi essere condite con abbondante pecorino grattugiato e sugo di pomodoro: un vecchio “piatto povero”, semplice da preparare e con ingredienti poco costosi, cui va un riconoscimento importante.

La conoscenza di questa ricetta si deve alla scrittrice Itala Testa, nata a Serramanna nel 1917, che tra le 500 ricette di cucina sarda pubblicate nel suo libro “Cucina in Sardegna” nel 1982, indica anche quella delle lunas del suo paese natale. Tutte le ricette del libro venivano provate dalla stessa scrittrice.

Soddisfatto il sindaco Gabriele Littera: «Per la prima volta – commenta – un prodotto della tradizione gastronomica di Serramanna trova spazio in un elenco importare e prestigioso di prodotti tipici. Presto avvieremo le procedure per far riconoscere un ulteriore prodotto e siamo già al lavoro per promuovere e valorizzare le lunas ».

