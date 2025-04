Il Ministero plaude a Goloritzè  

Anche il ministero del Turismo, nel suo account ufficiale, rende omaggio a Cala Goloritzè, la spiaggia più bella del mondo secondo la classifica stilata da viaggiatori, travel blogger e influencer per il portale web americano “The world’s 50 best beaches 2025”. L’immagine dell’account del ministero del Turismo è stata rilanciata dal profilo facebook del comune di Baunei. «Ringraziamo il ministro Santanchè - ha commentato il sindaco Stefano Monni - per aver dato rilievo alla spiaggia più bella del mondo». Arenile già famoso di suo, quello di Cala Goloritzè, che ogni anno viene preso d’assalto da migliaia di vacanzieri, sarà certamente ancora più gettonato dopo il prestigioso riconoscimento. Tra le spiagge della costa di Baunei è quella più protetta, dato che l’accesso è consentito solo via terra, dall’altopiano di Golgo, in località Su Porteddu, a 250 persone al massimo contemporaneamente, previa prenotazione, e pagamento del ticket di 7 euro, con un’App dedicata. Vietato l’attracco alle imbarcazioni sin dagli anni Ottanta, la piccola spiaggia ha aumentato le presenze di anno in anno e dal 2016 il Comune ha stabilito il “numero chiuso”.

