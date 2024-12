Il Ministero cerca nuovi investitori per piombo e zinco 

Tenere vivo il progetto litio e la produzione dei fumi d’acciaieria (discarica permettendo) e trovare nuove strade (ovvero nuove società) per piombo e zinco per non far morire la speranza di salvare l’occupazione di centinaia di lavoratori diretti e indiretti della Portovesme srl. Mentre mancano poche settimane alla fine dell’anno e dunque al lavoro di due terzi delle ditte d’appalto della multinazionale svizzera, sono questi gli impegni comunicati dal gruppo Glencore durante il tavolo di aggiornamento che si è tenuto ieri mattina al ministero delle imprese e del made in Italy con il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario con delega alle crisi d’impresa, Fausta Bergamotto, i rappresentanti della Glencore, della Regione, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali.

Il vertice

Il Mimit, che ha annunciato si impegnerà a trovare nuovi investitori, ha chiesto alla proprietà il posticipo del programma di spegnimento della linea zinco ma non è chiaro se la richiesta sarà accolta. A ricordare la tensione che si vive in questi giorni a Portovesme una cinquantina di lavoratori arrivati al seguito della delegazione sarda che ha presidiato l’ingresso per tutta la mattina. La Glencore al termine dell’incontro si è dichiarata soddisfatta: «Il ministro ha annunciato un accordo raggiunto ieri durante l'incontro con l'amministratore delegato della Glencore, Gary Nagle, e il responsabile delle attività industriali dello zinco, Suresh Vadnagra. L'accordo avvia le discussioni con il Dipartimento per le Politiche per le Imprese del Mimit per esplorare l'interesse di terzi a rilevare o riutilizzare sezioni di Portovesme attualmente inattive o sottoutilizzate». Riguardo al progetto litio «il ministero è in attesa di conferma da parte della Commissione europea sulla candidatura di Portovesme e si è espresso a favore».

Ma considerato che quella dei nuovi investitori è a tutti gli effetti ancora un’ipotesi, la Glencore è per ora l’unico dei partecipanti all’incontro che ha lasciato il Mimit con un’impressione positiva.

I commenti

«I programmi della Glencore sul ridimensionamento del sito industriale di Portovesme, e in particolare la chiusura della linea zinco, sono del tutto inaccettabili. – hanno dichiarato gli assessori regionali dell’Industria e del Lavoro, Emanuele Cani e Desirè Manca - Il nuovo progetto annunciato dall’azienda non può essere considerato una valida alternativa alla lavorazione dello zinco, al limite un secondo fronte su cui investire. Non abbiamo necessità di rassicurazioni, ma di certezze. Dal punto di vista occupazionale – ha precisato Manca - non possiamo permetterci di continuare a creare precariato».Critici anche i sindacati. «La Cgil non è disponibile ad accettare scambi al ribasso o attese inutili mentre si chiudono le produzioni, si mandano a casa i lavoratori degli appalti», dicono i segretari regionale e nazionale Cgil Fausto Durante e Pino Gesmundo che, a proposito di nuove strade per zinco e piombo sottolineano: «Sino a quando questa circostanza non sarà realizzata, Glencore dovrà garantire sia la prosecuzione della linea zinco». Critici anche i segretari Confederale e generale sardo della Cisl Giorgio Graziani e Pier Luigi Ledda: «La chiusura degli impianti è un atto che mette a rischio la tenuta sociale ed economica di un intero territorio e che ha gravi ripercussioni economiche e pesanti ricadute occupazionali su 1200 lavoratori. Il Sulcis Iglesiente e la Sardegna non possono sopportare ulteriori umiliazioni considerato la grave e strutturale crisi del comparto industriale che coinvolge Sider Alloys, Eurallumina e la centrale Enel». Anche dalle parole della segretaria confederale della Uil, Vera Buonomo, e la segretaria generale Uiltec, Daniela Piras si nota l’insoddisfazione per l’esito dell’incontro: «Non ci convince l’atteggiamento di Glencore rispetto al futuro produttivo del sito della Portovesme srl. Nonostante le richieste di organizzazioni sindacali, Governo e Regione, il Gruppo mantiene la volontà di fermo impianti al 31 dicembre». Le due segretarie puntualizzano che Glencore, a parte il progetto litio, «continua a non fornire risposte certe circa il mantenimento delle linee di produzione di zinco e piombo».

