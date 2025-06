Il Ministero blocca il progetto di dragaggio nel golfo 

Il Ministero della Cultura “boccia” le vasche di colmata in corrispondenza del “pontile ex Palmera” - che dovrebbero contenere un terzo dei fanghi del dragaggio del Golfo di Olbia - e il Mase, recepito il giudizio, dà parere negativo nell’ambito della procedura di VIA bloccando, di fatto, il progetto che mira a ripristinare le profondità dei fondali del Porto di Isola Bianca, del Cocciani e della canaletta. Un’opera da 94 milioni ritenuta, ormai, essenziale ai fini della navigazione di grandi navi da crociera e maxi-traghetti, delle attività portuali e del florido settore cantieristico. Si apre, così, l’ennesimo capitolo della vicenda che, ultimamente, ha coinvolto anche il Consorzio Molluschicoltori, intervenuto a difesa del Golfo e contro l’ulteriore banchinamento che le vasche di colmata “avrebbero sottratto alla coltivazione”. Nelle motivazioni della bocciatura le considerazioni riguardo il pregio dell’area: “un’ulteriore artificializzazione della linea di costa” infatti, comporterebbe la riduzione dello specchio acqueo e dunque “un impatto negativo significativo su questo peculiare ambiente costiero oggi estremamente vulnerabile per la presenza delle opere portuali e dell’area industriale, che già manifesta una condizione di disequilibrio tra habitat”. Per l’Adsp guidata da Massimo Deiana l’ipotesi del ricorso dopo la valutazione delle carte.

