«Il Mimit doveva convocare Atzori» 

La mancata convocazione del sindaco di Portoscuso all’incontro su Sider Alloys in programma oggi al Mimit ha provocato la proteste dei primi cittadini del Sulcis Iglesiente. Ieri hanno diffuso un documento per esprimere «profondo rammarico».

«Tale decisione – scrivono – rappresenta una grave mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del primo cittadino di un comune che riveste un ruolo centrale nella vertenza industriale in corso e che, da sempre, si fa portavoce delle esigenze dell’intero territorio. Non coinvolgere il sindaco Ignazio Atzori, massima autorità locale direttamente interessata, significa ignorare la voce di una comunità che merita ascolto, rispetto e pieno coinvolgimento nei processi decisionali». I sindaci auspicano che nei prossimi incontri vengano coinvolte tutte le istituzioni territoriali. «Le sfide economiche, occupazionali e industriali che stiamo affrontando – si legge nel documento – richiedono collaborazione e rispetto reciproco tra tutti i livelli istituzionali. Non è accettabile che si prendano decisioni sul futuro di un territorio senza la partecipazione di chi lo rappresenta».

