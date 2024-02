«Il Mimit ci convochi per la Sider Alloys» 

I sindacati non si presenteranno all’incontro di oggi convocato dalla Sider Alloys per avviare il percorso di un’eventuale cassa integrazione per gli operai di Portovesme. Dopo l’assemblea dei lavoratori che si è svolta lunedì pomeriggio ai cancelli dello stabilimento, le segreterie territoriali di Fiom, Fsm, Uilm e Cub in un comunicato spiegano la loro posizione.

La richiesta

«Non intendiamo prestarci alle vergognose azioni di Sider Alloys che espongono le lavoratrici e i lavoratori - si legge nella nota sindacale - pertanto non risponderemo alle convocazioni aziendali con all’ordine del giorno l’eventuale “apertura della cassa integrazione”. A questo punto il Mimit riconvochi con urgenza il confronto ministeriale previsto il 6 febbraio e rinviato a causa della presenza del Ministro Urso nel Sulcis». Insomma la situazione all’ex Alcoa, oggi Sider Alloys, è ad altissima tensione: l’azienda ha convocato le segreterie dei metalmeccanici per cominciare il ragionamento sulla cassa integrazione ma i sindacati rispediscono al mittente l’invito e anzi chiedono l’intervento urgente del Ministero. Ma i problemi risalgono già a qualche mese fa, quando l’azienda chiedeva tempi certi per le garanzie Sace sugli investimenti. Tra ottobre e novembre una ventina di contratti non sono stati rinnovati, alcuni operai di una ditta degli appalti sono stati licenziati e non sono state pagate le tredicesime. Nel frattempo, lo scorso dicembre dal Governo è arrivato il via libera alla garanzia Sace dell’80 per cento sugli investimenti futuri per il rilancio della fabbrica. Ma la situazione continua ad essere molto delicata: l’azienda vorrebbe avviare il percorso di cassa integrazione, i sindacati non ne vogliono sapere. «Il Mimit riconvochi con carattere d’urgenza il tavolo di confronto - scrivono i metalmeccanici - non escludiamo azioni di protesta per il rilancio della vertenza».

Eurallumina

Intanto lunedì sera, in visita a Cagliari, il ministro del Lavoro Marina Calderone ha annunciato per l’Eurallumina che è stato autorizzata la cassa integrazione per i primi sei mesi del 2024: una decisione molto attesa che darà continuità agli ammortizzatori sociali mentre i lavoratori e le loro famiglie temevano ritardi nei pagamenti della cassa integrazione delle aree di crisi complessa.

