Il miliardario Fertitta ambasciatore a Roma 

WASHINGTON. Da piccolo aiutava il papà Vic a sgusciare i gamberetti nel loro ristorante siciliano, oggi ha un patrimonio di 8,4 miliardi di dollari ed è tra i 260 uomini più ricchi al mondo. Tilman J. Fertitta è l’incarnazione del sogno italo-americano e Donald Trump lo ha scelto come nuovo ambasciatore a Roma, per fare da ponte col governo di Giorgia Meloni che, secondo alcuni analisti, è diventata nelle ultime settimane la leader europea preferita dal presidente eletto.Nato a Galveston, in Texas, 57 anni fa, Fertitta è il proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets. La sua carriera si snoda tra hotel, ristoranti, casinò e parchi divertimento. È stato anche una star nel reality show Billion Dollar Buyer su Cnbc e nel 2017 ha acquistato i Rockets per 2,2 miliardi di dollari. Sposato due volte, ha quattro figli. In passato ha donato a democratici e repubblicani, nel 2020 ha versato 140mila dollari alla campagna di Trump e 5.600 dollari a quella di Joe Biden.

Intanto ieri Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe incontrare Vladimir Putin agli inizi della sua presidenza. Parlando all’evento Turning Point USA a Phoenix, in Arizona, il tycoon ha ribadito di voler porre fine «rapidamente» alla guerra in Ucraina e poi ha detto: «Una delle cose che voglio fare rapidamente è incontrare il presidente Putin e anche lui è d’accordo».

