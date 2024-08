Il Milan vuole Abraham  

Giornata ricca di colpi e trattative nell'antivigilia della chiusura del calciomercato. Domani a mezzanotte ci sarà lo stop a questa finestra estiva, ecco allora che tutti i club devono accelerare sia in entrata che in uscita.

A Roma è arrivato dal Lens il difensore della nazionale austriaca Danso e ora il ds dei giallorossi sta tentando di prendere Manu Konè dal Borussia Moenchengladbach, giocatore sul quale c'è anche il Milan. Entrambi i club sono pronti a offrire circa 15 milioni ma i tedeschi vorrebbero di più dovendo dare una percentuale al Tolosa e all'agente. La Roma spera di spuntarla, magari aggiungendo qualcosa ai 15 milioni che dovrebbe ricevere dal Nottingham Forest per Bove, altra trattativa che sembra in dirittura d'arrivo.

Con Il Milan va avanti il discorso per uno scambio che porterebbe Abraham in rossonero mentre a Trigoria arriverebbe Saelemaekers, più un conguaglio economico di modesta entità. Con il Gent prosegue il discorso per Pardo, mentre Zalewski ha detto di no al Psv Eindhoven.

Le altre trattative

Adrien Rabiot ancora non ha trovato squadra, ma sale l'interesse rossonero nei confronti del francese, se non dovesse andare in porto l'affare Koné. Persa la possibilità di ingaggiare Dybala, l'Al Qadisiyah ora vorrebbe Bennacer dal Milan. Per convincere l'algerino gli sarebbe stato offerto un triennale da 15 milioni a stagione.

In prestito alla Juventus dal Southampton nello scorso campionato, Carlos Alcaraz esce dall'orizzonte della Lazio. L'argentino torna in Sudamerica: ufficiale il trasferimento al Flamengo per 18 milioni. Il Bologna, che ha ufficializzato l'acquisto del 20enne argentino Benjamin Dominguez e la Lazio si contendono Gigot, difensore del Marsiglia, mentre per Maripan del Monaco c'è la concorrenza del Torino. Al Montpellier sono stati offerti due milioni per Omeragic. Piace anche Casale della Lazio, che a sua volta avrebbe fatto un tentativo con l'Empoli (che ha preso De Sciglio) per Fazzini, e tiene sempre in piedi il discorso con il Napoli per Folorunsho.

Si parla anche di Arthur, ma solo se il brasiliano ora alla Juve si riduce l'ingaggio. Hysaj potrebbe andare al Villarreal, ma anche lui deve tagliarsi lo stipendio. Il Porto insiste con l'Udinese per Perez, mentre l'Atalanta accoglie il suo nuovo difensore Koussonou, in arrivo dal Bayer Leverkusen.

RIPRODUZIONE RISERVATA