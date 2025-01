Il Milan vince ma non brilla: successo pesantissimo 

Milan 1

Girona 0

Milan (4-3-3) : Maignan; E. Royal (4' pt Calabria), Gabbia, Pavlović, Hernández; Bennacer (30' st Pulisic), Fofana; Musah, Reijnders (30' st Terracciano), Leão; Morata (18' st Abraham). In panchina Sportiello, Tor- riani, Bartesaghi, Zeroli; Ca- marda, Okafor. All. Conceição.

Girona (4-3-2-1) : Gazzaniga; Francés, D. López, Krejčí, Blind; Herrera (32' st Portu), Romeu, Van de Beek (27' st Martín); Tsygankov (27' st Asprilla), Gil (27' st Danjuma); Ruiz (27' st Stuani). In panchina López; Arnau, Artero, Juanpe, Selvi, Solís. All. Michel.

Arbitro : Stieler (Ger).

Reti : 37' pt Leao.

Milano. Un gran gol di Leao fa tornare il Milan alla vittoria in Champions League, ma soprattutto regala il momentaneo sesto posto in classifica con un'ultima partita ancora da giocare a Zagabria. È la conferma del Dna europeo del club rossonero che vince di misura, spreca tantissimo, rischia altrettanto contro il Girona a San Siro salvato dal solito Maignan e da un fuorigioco millimetrico sul pari di Gil, ma è ad un passo dalla certezza degli ottavi di Champions senza passare dai playoff. Vince Sergio Conceiçao al debutto europeo col Milan e accarezza il sogno di giocarsi la fase a eliminazione diretta. Aveva chiesto un ambiente unito, appellandosi al sostegno dei tifosi vista l'emergenza in difesa (complicata anche dal ko di Emerson Royal) ma la Curva continua a contestare la proprietà.

