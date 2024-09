Il Milan vince la partita più difficile 

Inter 1

Milan 2

Inter (3-5-2) : Sommer 7; Pavard 5, Acerbi 5, Bastoni 6 (37’ st Carlos Augusto sv); Dumfries 6 (18’ st Darmian 6), Barella 6.5 (29’ st Zielinski 5.5), Çalhanoglu 6 (18’ st Asllani 5.5), Mkhitaryan 5 (18’ st Frattesi 5.5), Dimarco 7; Thuram 5.5, Lautaro Martinez 6. In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Bisseck, De Vrij, Palacios, Arnautovic, Correa, Taremi. Allenatore Inzaghi 5.5.

Milan (4-4-2) : Maignan 6.5; E. Royal 5.5, Gabbia 7.5, Tomori 6, Hernández 6.5; Pulisic 7.5 (33’ st Okafor 5.5), Fofana 5.5, Reijnders 7.5, Leão 6 (42’ st Chukwueze sv); Morata 6.5 (33’ st Loftus-Cheek 6), Abraham 6.5 (47’ st Pavlovic sv). In panchina: Raveyre, Torriani, Jiménez, Terracciano, Thiaw, Musah, Zeroli, Jovic. Allenatore Fonseca 7.5.

Arbitro: Mariani di Aprilia 6.

Reti : 10’ pt Pulisic, 28’ pt Dimarco, 44’ st Gabbia.

Note : il match ha fatto segnare il record di incassi nella storia della Serie A, con un totale di 7.626.430 euro. Ammoniti: Mkhitaryan, Calhanoglu, Inzaghi (non dal campo), Asllani, Dimarco, Fofana. Angoli: 6-2. Recupero: 1’ pt, 6’ st.

Milano. Il derby di Milano torna a colorarsi di rossonero. Dopo sei vittorie consecutive dell’Inter, infatti, è un gol nel finale di Matteo Gabbia a far tornare il Milan al successo nella stracittadina. E lo fa forse nel momento più difficile del Diavolo, quando Fonseca sembrava ormai sull’orlo dell’esonero. Invece è proprio la formazione del tecnico portoghese, che sceglie dall’inizio un offensivo 4-2-4 schierando insieme Leao, Morata, Abraham e Pulisic, a creare le basi per la vittoria rossonera salvando così la panchina dell’ex Roma. È vero che è servita la zuccata di Gabbia nel finale per conquistare i tre punti, ma il Milan ha meritato la vittoria nei 90’ con una prestazione più solida e convincente.

Raramente invece si era vista un’Inter così in difficoltà, sempre a basso ritmo anche quando è andata sotto in avvio per il gol di Pulisic e incapace di accelerare pure in seguito, dopo il pareggio di Dimarco. Tanto che il Milan è sempre stato più pericoloso e più costante, meritando di conquistare tre punti che non solo rinsaldano la panchina di Fonseca ma consentono anche di agguantare i cugini in classifica a -3 dal Torino, solitario capolista. L’approccio migliore in avvio è infatti dei rossoneri. Tanto che dopo 10’, Pulisic ruba palla a Mkhitaryan a metà campo e si invola verso la porta senza che nessuno lo riesca a fermare, tocco di punta ad anticipare Pavard e Sommer battuto. Il gol incassato sembra svegliare l’Inter, che prova ad alzare il ritmo, e alla prima occasione in cui i rossoneri si distraggono, colpisce: Lautaro trova il varco giusto tra Emerson Royal e Gabbia per pescare Dimarco, mancino in diagonale e derby in parità.

Anche a inizio ripresa è il Milan a scattare meglio e sfiora il vantaggio con Reijnders, Leao e Abraham. Quando il pareggio sembra il risultato definitivo, però, arriva il colpaccio rossonero: Gabbia trova la zuccata giusta che si infila alle spalle di Sommer, facendo esplodere la gioia di tutta la panchina.

RIPRODUZIONE RISERVATA