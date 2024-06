Il Milan Under 23 nel girone B della Torres 

Due squadre retrocesse dalla B che vogliono subito risalire, Ascoli e Ternana, e l'Under 23 del Milan, che vuole ben figurare. Più il Legnago proveniente dal girone A. Sono le novità più “appetitose” del girone B dove è rimasta la Torres. Se si considera che ci sono ancora Perugia, Virtus Entella, Pescara e Spal, si capisce che non sarà certo una passeggiata il prossimo campionato, che inizia il 25 agosto. Nonostante l'assenza delle due formazioni promosse (Cesena e Carrarese) e della Juventus Next Gen inserita nel girone C.

Saranno probabilmente queste le avversarie più temibili dei rossoblù di Greco nella rincorsa alla serie cadetta, da cercare sia con la vittoria del campionato, sia attraverso i playoff. Da segnalare anche le neopromosse dalla Serie D: Campobasso, Carpi e Pianese. Il quadro tecnico sarà più preciso alla chiusura del mercato.

Questa la composizione del girone: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro.

La stagione regolare del campionato si giocherà dal 25 agosto al 27 aprile. Tre i turni infrasettimanali, resi noti oggi: 25 settembre, 30 ottobre e 12 marzo. Unica pausa domenica 29 dicembre. Ieri è stato reso noto anche il girone della formazione rossoblù che prende parte alla Primavera 3: è quello A che propone tra le squadre più in vista Carrarese, Lecco e Mantova.

