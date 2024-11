Il Milan supera l’ostacolo Monza: decide Reijnders  

Monza 0

Milan 1

Monza (3-4-2-1) : Turati, Izzo, Pablo Marí, Carboni (32' st Caprari), Pedro Pereira (19' st D'Ambrosio), Bianco, Bondo (42' st Valoti), Kyriakopoulos, Mota (19' st Vignato), Maldini, Djuric (32' st Maric). Allenatore Nesta.

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Terracciano (44' st Calabria), Thiaw, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Reijdners, Chukwueze, (36' st Loftus-Cheek), Pulisic (44' st Musah), Okafor (18' st Leao), Morata. Allenatore Fonseca.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Rete : pt 43' Reijdners.

Note : recupero: 2' e 5'; angoli 3 a 5 per il Milan; ammoniti Morata, Djuric, Bondo per gioco falloso; spettatori 13.781.

Monza. Il Milan ritrova il sorriso e rialza la testa dopo il ko a San Siro contro il Napoli nel turno infrasettimanale, imponendosi, senza brillare, 1-0 in casa del Monza. A decidere la sfida è la rete a ridosso della fine del primo tempo di Tijjani Reijnders.

L'allenatore rossonero decide di rinunciare ancora una volta a Rafael Leao dal primo minuto. I tre punti permettono ai rossoneri di concentrarsi sulla delicata trasferta di Madrid contro il Real in Champions League con un ambiente più tranquillo. Il Monza di Alessandro Nesta, che è tornato ad affidarsi dal primo minuto a Daniel Maldini, resta invece nelle zone basse della classifica.

È ottimo l'approccio del Monza: i padroni di casa partono meglio del Milan e trovano il vantaggio con Dany Mota dopo pochi minuti di gioco, ma l'arbitro Feliciani annulla (tra le proteste della panchina biancorossa) per una precedente trattenuta di Bondo ai danni di Theo Hernandez. I biancorossi spaventano il Milan a più riprese: Maignan è tra gli assoluti protagonisti della partita, chiamato ad almeno un paio di interventi decisivi. Poi, a concretizzare, cinicamente, è il Milan: Reijnders è bravo al 43' a ribadire in rete di testa a porta vuota, dopo un salvataggio di Izzo su Morata.

Nella ripresa, al 63’, arriva il momento di Leao. Il Monza cala. Nesta prova allora con i cambi a dare un volto nuovo alla sua squadra, più offensivo. Non cambia, però, il copione del secondo tempo, al contrario sono Leao e Morata che nel finale sprecano la possibilità per il colpo dello 0-2. Vince il Milan 0-1, tra i rimpianti dei padroni di casa per le occasioni non sfruttate nella prima frazione.

