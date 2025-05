Il Milan supera il Genoa in rimonta 

Genoa 1

Milan 2

Genoa (4-2-3-1) : Leali, Sabelli (1' st Zanoli), De Winter, Vasquez , Martin, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy (41' st Ekhator), Thorsby (27' st Ahanor), Messias (14' st Vitinha), Pinamonti. In panchina Siegrest, Sommariva, Bani, Otoa, Badelj, Kassa, Venturino. Allenatore Vieira.

Milan (3-4-2-1) : Maignan, Tomori (34' st Walker), Gabbia, Pavlovic, Jimenez (25' st Felix), Fofana (28' pt Leao), Loftus-Cheek, Hernandez, Pulisic (34' st Musah), Reijnders, Jovic (25' st Gimenez). In panchina Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Camarda. Allenatore Conceiçao.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : nel st 16' Vitinha, 31' Leao, 32' Frendrup (aut.).

Genova. Colpo esterno del Milan che espugna Marassi obbligando i rossoblù di Vieira alla terza sconfitta consecutiva: 1-2.

Non basta il primo gol stagionale di Vitinha al Genoa per superare il Diavolo. Ai rossoneri serve appena un minuto, tra il 31' e il 32' della ripresa, per ribaltare con Leao (appena subentrato) e un'autorete di Frendrup i padroni di casa.

