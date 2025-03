Il Milan sulla strada del Napoli di Conte 

Napoli. Mantenere la difesa blindata e ritrovare i gol dopo il digiuno a Venezia. È il doppio obiettivo che il Napoli insegue domani sera al Maradona nella sfida col Milan, partita storicamente di vertice ma che stavolta vede le squadre lontanissime in classifica. I rossoneri cercano di tornare nella zona europea, gli azzurri lottano per lo scudetto e finora hanno dato il meglio nelle sfide d’alta classifica: nelle 14 partite giocate contro le prime 9 hanno ottenuto 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Conte vuole replicare il successo dell’andata a San Siro e spera di riavvicinare l’Inter, a +3 e impegnata in casa poche ore prima (alle 18) con l’Udinese.

In campo la coppia Raspadori-Lukaku contro una difesa rossonera che ha subito 33 gol. Al contrario, gli azzurri hanno la miglior retroguardia con sole 23 reti al passivo. Un bunker che si fonda su Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno ma anche sulla copertura della coppia Lobotka-Gilmour e di McTominay, che garantisce filtro sull’attacco avversario. Raspadori ha segnato su rigore con la Nazionale di Spalletti, nelle ultime cinque partite giocate dal 1’ ha segnato tre gol e vuole tornare a esultare al Maradona. Obiettivo anche di Lukaku, che dopo i tre gol nelle due partite col Belgio contro l’Ucraina è a un solo dalle 400 reti in carriera.

