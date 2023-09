Il Milan sulla strada del Cagliari 

Nemmeno il tempo di fasciarsi la testa: il Cagliari torna in campo oggi alle 18.30 in casa contro il Milan, tre giorni dopo la sconfitta con l’Atalanta. Un’altra big del torneo sulla strada della squadra di Ranieri che sta faticando più del previsto a carburare e ha conquistato solo due punti nelle prime cinque giornate, frutto dei pareggi con Torino e Udinese. «È importante recuperare subito le energie sia nervose che fisiche», ha detto il tecnico di Testaccio che, per l’occasione, recupera Pavoletti e Di Pardo. Verso l’esordio alla Domus l’ex rossonero Petagna (nella foto di Valerio Spano contro l’Atalanta).

