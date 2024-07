Il Milan su Morata per il dopo Giroud 

Il Manchester United stringe per Zirkzee. Secondo quanto riferito da The Athletic, la trattativa fra i Red Devils e il Bologna sarebbe alle battute finali. In particolare, il club inglese avrebbe già raggiunto un accordo anche sulla commissione da pagarsi all'agente, i 15 milioni di euro giudicati una richiesta eccessiva da parte del Milan, che ha virato su Morata, che si sta convincendo a lasciare l'Atletico Madrid. I rossoneri avevano anche pensato allo svincolato Thiago Alcantara per rinforzare il centrocampo, ma l'ispano-brasiliano ex Bayern e Liverpool starebbe pensando a ritirarsi a soli 33 anni.

Difensori in ballo

Quanto al Bologna, perderà anche Calafiori, destinato all'Arsenal che per lui pagherà 55 milioni, e per sostituirlo sta pensando allo svincolato Hummels, che a 35 anni ha detto addio al Borussia Dortmund. Sempre in tema di difensori centrali, Buongiorno è pronto a diventare un calciatore del Napoli. L'accordo con il Torino è fatto, per quello con il giocatore mancano solo dei dettagli. I granata avrebbero chiesto di inserire nella trattativa il cartellino del Primavera Vigliotti, che però intende cederlo solo in prestito. Sempre la società del presidente De Laurentiis, domani definirà la questione Spinazzola, in uscita dalla Roma, che firmerà un contratto biennale. I giallorossi lo sostituiranno con Gallo, visto che la trattativa con il Lecce è arrivata a buon punto.

Capitolo Chiesa

Ma la Roma non molla neppure Chiesa, per il quale le ipotesi di rinnovo con la Juve (alla quale è stato offerto Joao Cancelo, che vorrebbe tornare in Italia) stanno scomparendo. I bianconeri hanno un principio di accordo con la Roma per cederlo per 20 milioni di euro, ma il calciatore ha preso tempo perché vuole capire tutte le opzioni a sua disposizione. Per Dybala c'è un interessamento, per ora tiepido, da parte dei sauditi dell'Al Nassr. ma l'argentino sembra poco attratto dall'ipotesi araba. Per Sorloth il Villarreal non molla e continua a chiedere 30 milioni, e a queste cifre il ds dei giallorossi Ghisolfi non lo prende. Intanto sta chiudendo per Le Fee, mentre il Lilla ha detto di nuovo no per Diakitè.

Trattative

La Lazio sta definendo con il Flamengo la cessione al club carioca di Marcos Antonio in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Il ds Fabiani sta anche lavorando per prendere Obrador, terzino sinistro classe 2004 che vuole lasciare le giovanili del Real Madrid. Piace anche Javi Galan, rientrato all'Atletico Madrid dopo la stagione trascorsa nella Real Sociedad. L'Atalanta pensa a Perez dell'Udinese e a Sislov del Verona, ma sulle tracce dello sloveno ci sarebbe anche la Juve. Il Bari insiste con il Parma per avere Partipilo. Il Como, che sta definendo l'arrivo del portiere Pau Lopez, si è fatto avanti anche per Almqvist del Rostov (ed ex Lcce), Nicolussi Caviglia della Juve, Valentini del Boca Juniors (piace anche alla Roma) e allo svincolato Jack Bonaventura. Intanto ieri Moise Kean è sbarcato a Firenze. L'attaccante classe 2000, proveniente dalla Juventus per 13 milioni più 5 di bonus, è il primo e per adesso unico acquisto effettuato dalla Fiorentina: oggi le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2029 con un ingaggio sui 2,2 milioni a stagione con un ingaggio sui 2,2 milioni a stagione più bonus legati a obiettivi e rendimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA