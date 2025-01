Il Milan stringe su Rashford  

Roma. I primi dieci giorni di mercato hanno prodotto poco di concreto ma le trattative cominciano a farsi più intense, sulla spinta di nuove esigenze o dalla conferma di quelle note. È il caso del Napoli, che si trova a dover affrontare l’emergenza Kvaratskhelia, e del Milan, che anche ieri ha avuto conferma di aver bisogno di un rinforzo come Rashford in attacco. Il club rossonero sembra aver puntato decisamente sull’inglese, che intanto il Manchester United non ha nemmeno convocato per l’impegno di Fa Cup contro l’Arsenal, ma secondo i media britannici anche lo stesso Napoli starebbe sondando le intenzioni del giocatore, che piace pure alla Juventus e al Barcellona. Anche l’altro club di Manchester, il City, ha un elemento forte in uscita, il difensore Kyle Walker, che a 34 anni vuol cambiare aria e sempre il club rossonero sarebbe alla finestra, sempre che non vada in porto l’operazione Rashford, mentre sta cercando di chiudere per la cessione di Okafor al Lipsia.

Si cerca un attaccante

Da Milano a Torino, anche la Juve deve dare sostegno all’attacco di Thiago Motta e la pista più aperta resta quella che porta a Kolo Muani, il nazionale francese del Paris Saint Germain che non è stato convocato da Luis Enrique per la partita di Ligue con il Saint Etienne. Lo stesso dicasi per Milan Skriniar, che potrebbe rientrare in serie A dopo gli anni felici all’Inter, ma a puntare sul centrale slovacco sarebbe anche l’Atletico di Madrid. Il club francese sta intanto trattando con il Napoli il prezzo del georgiano ma un accordo tra offerta e richiesta non sembra dietro l’angolo, mentre la dirigenza azzurra valuta cone investire l’incasso, mettendo nel mirino un altro giocatore dei Red Devils, Alejandro Garnacho, che però è un titolare stabile per Amorim al contrario di Rashford e di Zirkzee (che ieri ha trasformato un rigore decisivo per il Manchester United), altro obiettivo della Juventus ma i giochi sono tutti ancora aperti.

Il caso Frattesi

Sul fronte Inter, il presidente Marotta ha ribadito ieri che «non sono previste rivoluzioni, solo qualche piccolo cambio» e che questo non prevede l’uscita di Frattesi, il quale «non ha chiesto la cessione», anche se «questo è un mercato in cui possono arrivare richieste dall’oggi al domani». Se la Roma era sulle tracce del centrocampista, dovrà farsi avanti, anche se Ranieri si è espresso così: «Ancora non c’è niente di definito, logicamente non si possono spendere tutti quei soldi...». Sul fronte economico, procede come sempre con cautela la Lazio, che si rinforza con il prestito dal Bayern Monaco del 20enne centrocampista Arijon Ibrahimovic, che potrebbe essere riscattato per meno di dieci milioni. Il Como spinge sull’acceleratore ingaggiando dal Lione il 24enne francese Maxence Caqueret, pagato la somma di 17 milioni.

