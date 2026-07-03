Il Milan sorpassa all’ultimo Allegri su Gila 

Il Napoli ha finalmente ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Allegri. «Benvenuto Max», è il post con cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha anticipato la firma dell’ex allenatore di Cagliari, Juventus e Milan. Con i partenopei, Allegri ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2029: ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno, più bonus in caso di qualificazione in Champions League e conquista dello scudetto.

Ma, per il suo primo giorno in panchina, l’allenatore non riceve una buona notizia: si allontana dai partenopei il centrale Mario Gila. Il Milan avrebbe effettuato il sorpasso offrendo al difensore un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione, più di quanto offre il club di De Laurentiis. Da trovare ancora l’intesa con la Lazio, ma la trattativa è a buon punto. Il club capitolino, intanto, ha già lavorato per puntellare la propria difesa: è arrivato a Roma Alfonso Pedraza, terzino sinistro 29enne appena svincolatosi dal Villarreal.

A Milano

In casa Milan, oltre alla questione Gila, si sta anche ragionando sul futuro di Rafael Leão, che ieri notte ha fornito al nuovo acquisto rossonero Gonçalo Ramos l’assist per il 2-1 al 94’ in Portogallo-Croazia. L’attaccante portoghese è stato messo sul mercato, ma la cifra richiesta è di non meno di 60 milioni.

I cugini dell’Inter hanno trovato l’intesa con la Lazio per Ivan Provedel: il 31enne portiere è costato 3 milioni di euro e vestirà la maglia nerazzurra il prossimo anno. Piace Trevoh Chalobah del Chelsea, sul quale si era fiondato anche il Como con un’offerta (rifiutata) da 35 milioni. A buon punto la trattativa con l’Union SG per l’esterno israeliano Anan Khalaili, che piace anche al Napoli: operazione da 25 milioni più bonus.

Le trattative

La Fiorentina insiste per portare in Toscana Kristian Thorstvedt: è un desiderio del nuovo allenatore Fabio Grosso, che lo ha avuto alle sue dipendenze lo scorso anno al Sassuolo. La Viola ha anche presentato un’offerta da 11 milioni al Burnley per riportare in Italia il 21enne esterno Luca Koleosho, che da gennaio ha giocato al Paris FC in Francia. La Roma ha trovato l’accordo di massima per il prolungamento di Paulo Dybala: l’argentino dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo. Al via la trattativa per la proroga anche del centrocampista Lorenzo Pellegrini. In uscita c’è Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino potrebbe andare in prestito al Genoa di Daniele De Rossi.

La Juventus deve guardarsi dal Bayern Monaco, che ha mostrato interesse per il difensore brasiliano Gleison Bremer. Promozione interna per Augusto Owusu: il 21enne centrocampista, complici le restrizioni Uefa e l’obbligo di avere in squadra giocatori provenienti dalle giovanili, è stato definitivamente aggregato alla prima squadra. Lo scorso anno ha ben impressionato con la maglia della Juve Next Gen. Il Bologna ha messo gli occhi sul talentino del Real Madrid, Víctor Valdepeñas: i felsinei sperano di ripetere il colpo fatto dal Como con Nico Paz grazie all’acquisto del 19enne terzino sinistro del Castilla, seconda squadra dei blancos.

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