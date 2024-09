Il Milan si illude poi crolla con il Liverpool 

Milan 1

Liverpool 3

Milan (4-2-3-1) : Maignan (7’ st Torriani); Calabria (24’ st Emerson Royal), Tomori (37’ st Gabbia), Pavlović, Hernández; Loftus-Cheek (24’ st Abraham), Fofana; Reijnders, Pulisic, Leao; Morata (37’ st Okafor). Allenatore Fonseca.

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson; Alexander-Arnold (34’ st Gomez), Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister (48’ st Endo); Salah (48’ st Chiesa), Szoboszlai, Gakpo (23’ st Diaz); Jota (23' st Núñez). Allenatore Slot.

Arbitro : Espen Eskås (Norvegia).

Reti : pt 3’ Pulisic, 23’ Konaté, 41’ Van Dijk; st 22’ Szoboszlai.

Note : ammoniti Calabria, Fofana, Mac Allister, Konate, Fonseca.

Milano. Pessimo esordio in Champions per il Milan di Fonseca, che crolla col Liverpool e si avvicina al derby di campionato nel peggiore dei modi. I rossoneri si erano illusi grazie al vantaggio di Pulisic dopo 3’, poi gli inglesi hanno preso il sopravvento e surclassato i padroni di casa, incapaci di reagire. A fine gara la squadra è stata sommersa di fischi da tutto lo stadio.

Il tecnico aveva chiesto alla squadra di non commettere errori difensivi, invece le troppe disattenzioni (anche banali) sono costate la sconfitta. Graziati per due volte dalla traversa colpita da Salah, i rossoneri col trascorrere dei minuti si sono sciolti, hanno subito due gol su calci piazzati - Konaté di testa al 23’ e Van Dijk al 41’ su corner - poi nel secondo tempo Szoboszlai ha dato il colpo di grazia. Una sola vittoria in cinque partite in questo avvio di stagione è troppo poco. Leao non è entrato in partita. Fofana è stato lento e poco deciso negli interventi. La mancanza di movimento in campo ha reso complicata la costruzione del gioco, Maignan ha alternato errori (l’uscita a vuoto sull’1-1) a grandi interventi prima di infortunarsi e lasciare il posto al 19enne Lorenzo Torriani.

Un ko era pronosticabile ma ci si aspettava qualcosa in più dai rossoneri, che hanno ancora tanti problemi. È mancata la reazione d’orgoglio per gran parte del primo tempo e nella ripresa. Il lavoro da fare è tanto e Fonseca dovrà trovare il modo di non far subire il contraccolpo emotivo alla squadra perché domenica c’è un derby che vale quasi mezza stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA