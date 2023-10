Il Milan si affida al 40enne Mirante  

A 40 anni, dopo due anni e mezzo vissuti in panchina ad osservare i compagni di squadra, Antonio Mirante tornerà tra i pali con la maglia da titolare, nella bolgia di San Siro, in una delle partite più attese della stagione: un Milan-Juventus che vale lo scudetto. Ciò che accade a Milanello a tre giorni dal big match contro i bianconeri ha del clamoroso. Senza Mike Maignan squalificato, Stefano Pioli si affida a Marco Sportiello, come già accaduto in altre partite quest'anno. Ma il secondo portiere rossonero è costretto a passare la mano per una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Così, sarà il terzo portiere rossonero, Mirante, a difendere i pali del Milan contro la Juventus domenica sera. Dopo la clamorosa performance di Giroud con i guantoni contro il Genoa, un’altra scelta forzata in porta. Sportiello non si infortunava dal 2016, poi solo assenze per lievi malesseri. E così il 40enne di Castellammare sarà buttato nella mischia ancora una volta, a due anni e mezzo dall'ultima, con la Roma (sconfitta per 3-1 contro il Torino). L’ennesima tegola per Pioli che non potrà contare neppure su Chukwueze, infortunatosi con la Nazionale. Out Theo Hernandez (oltre a Maignan) e i lunghi ko di Bennacer e Caldara. Non le migliori condizioni per difendere il primo posto e affrontare la Juve in uno scontro diretto per il titolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA