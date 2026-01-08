VaiOnline
L’altra partita.
09 gennaio 2026 alle 00:10

Il Milan “salvato” da Stanciu: al 99’ sbaglia il rigore decisivo   

Milan 1

Genoa 1

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (30' st Athekame), Pavlović; Saelemaekers (20' st Füllkrug), Fofana (1' st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. In panchina Terracciano, Torriani, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci; Castiello. All. Allegri.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, stigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (18' st Ellertsson), Frendrup, Thorsby (18' st Masini), Martín (38' st Stanciu); Vitinha (30' st Ekhator), Colombo (38' st Otoa). In panchina Lysionok, Sommariva, Sabelli; Cuenca, Fini, Venturino, Nuredini. All. De Rossi.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: nel pt 28' Colombo, nel st 47' Leao

Note: ammoniti Gabbia, Leali, Maignan, Pavlovic. Rec. 0'-5', angoli 12-1 per il Milan.

Emozioni e risultato in bilico fino al 99', quando il Genoa sbaglia un rigore che gli avrebbe regalato tre punti pesantissimi. In Milan-Genoa accade di tutto, alla fine i rossoneri si devono accontentare di un pari - acciuffato con un gol di Leao al 92' - che offre però una via di fuga all'Inter a +3. La squadra di Allegri si è riversata nella metà campo rossoblu cercando quei gol che le parate di Leali e la tenacia della difesa genoana le hanno negato. Nel primo tempo, alla prima occasione, il Genoa passa: Gabbia al 28' lascia campo a Colombo che batte in rete il cross di Malinovski.

Nella ripresa il Milan si affaccia spesso dalle parti di Leali ma con poca precisione. Il gol di Pulisic è annullato all’11’, il Var conferma che l'attaccante tocca con il dorso della mano. La squadra di De Rossi stringe i denti, alla fine è un assalto del Milan con il Genoa che si compatta. Ma in pieno recupero, sblocca Leao: angolo di Modric, Leao da centro area incorna con potenza e segna. Poi, clamorosamente, all'ultimo secondo del recupero, il Genoa si affaccia dalle parti di Maignan come di rado accaduto nella ripresa. Cavalcata di Ekhator, poi contatto tra Ellertson e Bartesaghi. Mariani non ha dubbi e decide per il rigore. Ma Stanciu - appena entrato - spara alto dal dischetto sopra la traversa. Finisce in parità.

