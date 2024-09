Il Milan risponde presente 

MILAN 4

VENEZIA 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan; E. Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Fofana (34' st Zeroli), Reijnders (18' st Okafor); Pulisic (34' st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão (18' st Morata); Abraham (28' st Musah). In panchina Raveyre, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Tomori, Jović. All. Fonseca.

Venezia (3-4-2-1) : Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan (20' st Doumbia), Zampano (44' st Carboni); Oristanio (20' st Yeboah), Busio (34' st Andersen); Pohjanpalo (34' st Raimondo) . In panchina Bertinato, Grandi, Stanković, Sagrado, Crnigoj, Ellertsson; El Haddad, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Arbitro : Di Marco di Ciampino.

Reti : nel pt 2' Theo Hernandez, 16' Gabbia, 25' Pulisic (rig), 29' Abraham (rig).

MILANO. Finalmente il Milan: dopo tre partite da incubo, i rossoneri tornano a giocare da grande squadra e dominano il Venezia a San Siro, trovando la prima vittoria stagionale. In meno di mezz'ora, il Milan segna quattro gol. Non accadeva da quasi settant'anni. Dopo i record negativi dell'avvio deludente, il Diavolo torna a scrivere una pagina della sua storia, ma questa volta in positivo. Ci sono solo buone notizie per Paulo Fonseca: è tutto il Milan a dare una risposta forte e corale, come chiesto dai tifosi prima della gara.

Caso chiuso

Il “caso” Theo Hernandez-Leao è definitivamente archiviato dopo 2’ con il gol che ha sbloccato la partita: duettano, triangolano con assist di tacco del portoghese, poi conclusione in porta di Theo e Joronen che se la fa passare in mezzo alle gambe. L'esultanza rabbiosa e famelica del francese è l'immagine di questo Milan, stanco di essere criticato e deciso a conquistare la prima vittoria.

A valanga

Il Venezia nonostante cerchi la reazione con Oristanio e Nicolussi Caviglia, viene demoralizzato dal raddoppio firmato da Fofana su calcio d'angolo di Theo Hernandez, marcatore scelto dalla Lega Serie A dopo un'attenta valuzione di tutti i tocchi in area dei rossoneri. Una manciata di minuti e anche Abraham mette lo zampino sulla partita: agganciato in area dal portiere, rigore, Pulisic trasforma. Poco dopo ancora Leao fa la differenza: pestone di Schingtienne, secondo rigore. Questa volta se ne incarica Abraham che spiazza calciando al rallentatore. La partita nella ripresa scivola via con molte meno emozioni, nonostante il Milan cerchi comunque la manita . Finisce 4-0 ma è solo una partita ed è “solo” il Venezia. Con il Liverpool e l'Inter sarà tutt'altra storia, ma il Milan ci arriva rincuorato.

RIPRODUZIONE RISERVATA